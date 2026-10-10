Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La Superintendencia Nacional de Salud confirmó el nombramiento de Víctor Augusto Pedraza López como nuevo agente interventor del Hospital Rosario Pumarejo de López, en reemplazo de Lina de Armas, quien permaneció en el puesto durante más de cinco meses, según información revelada en el proceso. Esta designación no solo responde a criterios técnicos, sino que también está envuelta en consideraciones políticas, debido a la relevancia del hospital y a los intereses que convergen sobre su administración.

Sigue a PULZO en Discover

Entre los nombres que se barajaron para ese cargo estuvieron Miguel Soto, Helmer Jiménez y Carmen Sofía Daza —esta última también con experiencia en la gerencia del hospital—, pero ninguno cumplía con la condición establecida: estar inscritos en el RILCO (Registro de Interventores de la Superintendencia Nacional de Salud), una base de datos donde solo los perfiles debidamente registrados pueden ser tenidos en cuenta. De acuerdo con el artículo revisado, Lina de Armas fue una excepción en junio de este año, ya que asumió sin cumplir ese requisito.

Ahora, la designación de Pedraza se da en cumplimiento estricto de los lineamientos. Proveniente del Hospital Universitario Nacional de Colombia, donde fue director administrativo desde julio de 2023, también ocupó roles como agente interventor en el hospital Emiro Quintero Cañizares en Ocaña y liquidador ad hoc de Coomeva EPS en liquidación hasta mediados de 2023. Su experiencia administrativa y en procesos de intervención avala su escogencia, de acuerdo con las directrices de la Supersalud.

Entre las primeras responsabilidades que asumirá están liderar la transición y entregar un diagnóstico integral del hospital, además de presentar un plan de trabajo detallado en el mes siguiente a su posesión. Este documento debe fijar acciones, metas e indicadores dirigidos a estabilizar el funcionamiento y la atención que se brinda a los usuarios, tal como lo exige la Superintendencia Nacional de Salud.

La influencia política también pesa en este escenario, donde grupos como la familia Gnecco y Sergio Araujo han sido identificados como actores interesados en el hospital, según los datos consignados. La designación de Pedraza se relaciona con la necesidad del gobierno de asumir control directo o dentro de la lista de posibles interventores.

El atractivo principal del Hospital Rosario Pumarejo de López radica en la magnitud de su presupuesto, que para el año 2026 alcanza los 157.150 millones de pesos, de acuerdo con documentos oficiales. De esta suma, la mayor parte se origina en la facturación por servicios médicos, tanto del régimen subsidiado como del contributivo, respectivamente por más de 106.415 millones y cerca de 17.979 millones de pesos. Administrar el hospital implica la gestión de importantes recursos públicos, lo que explica el interés de diversos sectores en su dirección.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es relevante el nombramiento de Víctor Augusto Pedraza López en el Hospital Rosario Pumarejo de López?

El nombramiento de Víctor Augusto Pedraza López es significativo porque responde a la necesidad de que el agente interventor esté debidamente registrado en el RILCO y cuente con experiencia comprobada en procesos administrativos y de intervención, tal como se detalla en la información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Salud. Además, el hospital gestiona un alto volumen de recursos públicos, lo que hace indispensable el perfil técnico y la transparencia en el proceso.

¿Qué significa RILCO en el contexto del Hospital Rosario Pumarejo de López?

RILCO es la sigla utilizada para el Registro de Interventores de la Superintendencia Nacional de Salud, la base de datos oficial donde deben estar inscritos quienes quieran ocupar cargos de interventoría en instituciones vigiladas. Solo quienes figuran en este registro pueden ser considerados para la designación, garantizando así que el proceso se ajuste a los lineamientos establecidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.