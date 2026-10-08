Por: EL PILON SA

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El municipio de Valledupar ha sido escenario de controversia tras la denuncia pública del exconcejal Jhon Carpio sobre la venta de bienes municipales por medio del proceso SAEB-SGR-001-2026. De acuerdo con Carpio, se enajenaron 33 bienes, entre los cuales había maquinaria pesada, camionetas y 15 motocicletas, por una suma que alcanzó únicamente $31 millones, mientras que el valor de referencia del avalúo asignado habría sido de $3.072 millones. El exconcejal destacó que la venta corresponde apenas al 1 % del valor establecido inicialmente, lo que generó cuestionamientos y sospechas de irregularidades, especialmente alrededor de una camioneta Toyota Prado TXL modelo 2013, presuntamente vendida por $2.500.000.

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En su intervención, Carpio criticó el método de valoración que se empleó en el proceso, exponiendo que la guía de precios de Fasecolda (la Federación de Aseguradores Colombianos) ubicaba ese modelo de vehículo entre $126 y $184 millones. El exconcejal insistió en que no se realizó un avalúo comercial adecuado de los bienes y que, en su lugar, se aplicó la denominada fórmula de salvamento, la cual, en su opinión, no refleja el valor real de mercado. Además, Carpio señaló inconsistencias en el proceso contractual y llamó la atención sobre la falta de experiencia de la empresa ganadora, que fue registrada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) tan solo unos meses antes.

A raíz de los señalamientos, el secretario General de la Alcaldía, Eudes José Orozco, defendió la legalidad del proceso, afirmando que este se planeó bajo la administración anterior de Guido Castilla. Orozco explicó que los vehículos subastados ya no podían estar cubiertos por aseguradoras, y que dicha situación obliga a su retiro y posterior chatarrización o baja definitiva. Detalló que hubo un avalúo certificado y que, aunque el valor institucional de esos bienes para el municipio era de cero pesos, se consideró un precio de salvamento equivalente al 1 % del valor comercial, que es el que finalmente respaldó la transacción.

El debate también alcanzó al Concejo de Valledupar, ante el cual los concejales Jesús Perpiñán y Jorge Luis Arzuaga expresaron su inconformidad, argumentando que se les pidió autorizar la venta cuando esta ya había sido adjudicada. Orozco, en respuesta, reiteró que el proceso se firmó solo después de que el Concejo entregara las facultades, y defendió que se respetaron los tiempos legales, atribuyendo la controversia a interpretaciones divergentes de la normativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la venta de bienes municipales en Valledupar generó polémica?

La polémica surgió por el bajo precio de venta de los bienes, ya que, de acuerdo con Jhon Carpio y concejales de Valledupar, estos se negociaron por apenas el 1 % de su avalúo estimado, sin realizar un avalúo comercial adecuado y aplicando una fórmula de salvamento cuestionada. Además, hubo dudas sobre la experiencia de la empresa involucrada y sobre los trámites contractuales de la venta, según lo señalado por las partes involucradas y recogido en las intervenciones de Carpio y concejales.

¿Qué significa la fórmula de salvamento en la venta de bienes?

La fórmula de salvamento, explicada en el contexto de este caso por el secretario General Eudes José Orozco, se refiere a asignar a los bienes dados de baja un valor residual equivalente al 1 % de su valor comercial estimado, considerando que no pueden ser asegurados ni operados por el municipio. Esta fórmula busca establecer un precio cuando el bien ya no tiene utilidad institucional, aunque ha sido cuestionada por no reflejar el verdadero valor de mercado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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