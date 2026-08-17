Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El alcalde John Anderson Bonilla Cortés expuso una propuesta para transformar las instalaciones del antiguo matadero municipal en una estación de Bomberos que refuerce la capacidad de respuesta de Valle de San Juan ante nuevas emergencias. La iniciativa surge después de que incendios forestales, que durante cerca de dos semanas golpearon diferentes zonas del municipio, evidenciaron la carencia de un cuerpo de socorro propio y una infraestructura adecuada para atender estas crisis, según afirmó el mandatario.

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Bonilla señaló que Valle de San Juan se encuentra actualmente en proceso de capacitación del cuerpo de Bomberos, un objetivo que llevaba cerca de dos años intentando consolidar sin éxito, pero la reciente emergencia aceleró la urgencia de tener esta institución oficialmente habilitada y funcionando. Frente a esto, el alcalde planteó la adecuación del antiguo matadero municipal, infraestructura que desde hace tiempo está fuera de operación, y que, según explicó, podría convertirse en una sede ideal con una inversión aproximada de 100 millones de pesos. Bonilla manifestó públicamente su compromiso de adecuar y dotar el lugar para que los Bomberos cuenten con un espacio propio y posteriormente puedan adquirir el equipo indispensable para sus labores.

En palabras del propio alcalde, utilizar el matadero, que representa una carga para las finanzas del municipio, permitiría no solo optimizar un recurso existente sino responder prioritariamente a una necesidad de la comunidad. El proceso de formación del personal de Bomberos local se realiza con el respaldo del cuerpo de Bomberos de Guamo, en espera de completar la capacitación y la habilitación formal del organismo en Valle de San Juan.

El mandatario también advirtió que incluso contar con una estación propia y personal capacitado no garantiza una respuesta total ante emergencias de gran magnitud. Durante los recientes incendios, el municipio enfrentó siete puntos críticos, algunos ubicados hasta a tres horas del casco urbano, lo que dificultó notablemente la atención. Sin embargo, Bonilla insistió en que disponer de un cuerpo propio reduciría la dependencia de ayuda externa y mejoraría la reacción ante futuros eventos.

Además, Bonilla hizo énfasis en que la emergencia dejó graves afectaciones económicas, especialmente en la agricultura y la ganadería; muchas cosechas de maíz y pastos fueron arrasadas por el fuego. Uno de los retos ahora es garantizar alimento para las 9.500 cabezas de ganado del municipio y apoyar a los pequeños productores. Por ello, propuso que las ayudas y programas de empleo temporal prioricen a las familias más afectadas, utilizando la recuperación de vías, fuentes hídricas y la reforestación como fuente de ingresos temporales para los habitantes de las veredas.

¿Cómo busca Valle de San Juan crear una estación de Bomberos con recursos limitados?

Según el alcalde John Anderson Bonilla Cortés, la estrategia consiste en adecuar el antiguo matadero municipal, actualmente en desuso, con una inversión estimada en 100 millones de pesos. La transformación del lugar permitiría utilizar infraestructura disponible y facilitar que el municipio cuente con una sede fija para su cuerpo de Bomberos apenas finalice la capacitación de sus integrantes, avanzando luego en la dotación y el funcionamiento propio del organismo.

¿Qué medidas propone el alcalde para apoyar a los productores afectados por los incendios en Valle de San Juan?

El alcalde plantea otorgar prioridad a las fincas más perjudicadas y a los pequeños productores, mediante ayudas inmediatas y programas de empleo temporal en las zonas rurales más afectadas. Además, propone que el proceso de recuperación de vías, fuentes de agua y reforestación sea ejecutado por habitantes locales a través de convenios con las juntas de acción comunal, creando así fuentes de ingreso mientras se restaura el entorno dañado por los incendios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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