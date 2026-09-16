Por: Noticiero 90 minutos

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A un mes del sismo que sacudió Buenaventura, la Universidad del Pacífico ha consolidado un papel clave en la evaluación de los daños y en la preparación de la futura reconstrucción del principal puerto del Pacífico colombiano. Según declaraciones de Javier Fernando Barona, rector de la universidad, se conformó un equipo interdisciplinario para realizar un censo que permitirá conocer en detalle el alcance del desastre. Dentro de esta labor, ya se han visitado 1.406 viviendas, aunque el objetivo es lograr una cobertura aproximada de 26.000 viviendas afectadas en el municipio.

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El equipo está compuesto por voluntarios, egresados y docentes, así como pasantes del programa de arquitectura, un programa que, de acuerdo con Barona, cuenta con 25 años de trayectoria y está entre los diez mejores a nivel nacional según calidad evaluada en el sector. También se sumaron estudiantes y directivos de los programas de tecnología en obras civiles, ingeniería y sociología, quienes trabajaron de manera articulada para cubrir la mayor cantidad posible de viviendas e identificar las necesidades más urgentes.

El reto de la reconstrucción de Buenaventura excede el simple levantamiento físico de edificaciones. Barona subrayó la importancia estratégica de la ciudad, reforzando su relevancia para el Valle del Cauca y Colombia, ya que Buenaventura representa la conexión directa con Asia-Pacífico. Según explicó, por este puerto se mueve más del 30% del comercio mundial y el 50% del producto interno bruto global, por lo que su recuperación no solo es crucial a nivel local, sino que tiene un impacto internacional notable.

El rector señaló asimismo la urgencia de un ‘Plan Marshall’, en alusión a una estrategia de gran magnitud, semejante a la planteada recientemente para el departamento de Chocó por el presidente Abelardo de la Espriella. Barona estimó que solamente un enfoque integral permitirá transformar justamente la base social y económica de la región, superando los daños físicos causados por el desastre natural.

Finalmente, subrayó la necesidad de articular esfuerzos con otras universidades de la región para aprovechar experiencias, recursos y conocimiento, y así fortalecer la reconstrucción no solo desde el punto de vista técnico, con diseños y soluciones de ingeniería, sino también desde el componente social y comunitario, buscando el beneficio colectivo de la región del Valle del Cauca.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo avanza la caracterización de daños después del terremoto en Buenaventura?

De acuerdo con lo informado por el rector Javier Fernando Barona, la Universidad del Pacífico ha visitado ya 1.406 viviendas afectadas como parte de un censo que aspira a cubrir cerca de 26.000 viviendas en todo Buenaventura. El trabajo está liderado por voluntarios, egresados y docentes de áreas como arquitectura, ingeniería y sociología.

¿Por qué es importante un ‘Plan Marshall’ para la reconstrucción de Buenaventura?

Según Barona, Buenaventura tiene un papel estratégico a nivel nacional e internacional por ser el principal puerto de Colombia hacia Asia-Pacífico, donde se comercializa una parte significativa del comercio y producto interno bruto mundial. Un ‘Plan Marshall’ permitiría una transformación integral, superando solo la reparación física para lograr una recuperación social y económica duradera.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.