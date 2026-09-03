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La Universidad Autónoma de Occidente (UAO) recibió el Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible 2026, distinción que subraya su ejemplar labor en la promoción de políticas de sostenibilidad dentro del país. Este galardón fue otorgado en la categoría correspondiente al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11, enfocado en “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, resaltando el papel central que ejercen las instituciones educativas en la construcción de territorios más inclusivos, seguros y resilientes.

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De acuerdo con la información proveniente del Observatorio de Sostenibilidad de la UAO, este reconocimiento es promovido en conjunto por el Pacto Global Red Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá, entidades que buscan visibilizar a organizaciones que contribuyen de forma concreta al cumplimiento de los 17 ODS planteados por las Naciones Unidas. El Observatorio de Sostenibilidad fue pieza clave para que la universidad obtuviera este premio, pues ha orientado su trabajo a hacer seguimiento y evaluación a la Agenda 2030 de Naciones Unidas a nivel nacional.

Según explicó Efraim Parra, director del Observatorio, el acompañamiento técnico de la universidad ha sido fundamental para asesorar a municipios y departamentos, facilitando la integración de los ODS en los planes de desarrollo públicos. Lo que distingue a este trabajo es que ha permitido trascender la simple mención de los objetivos en documentos oficiales, promoviendo una articulación activa con metas concretas de sostenibilidad territorial adaptadas al contexto local.

Parra enfatizó que los municipios de menor tamaño suelen enfrentar serias dificultades para integrar los complejos estándares globales de los ODS, que comprenden 17 objetivos y 160 metas específicas. Detectando esta brecha, el Observatorio desarrolló una metodología propia que permite medir de forma precisa y técnica el impacto real de los planes de desarrollo subnacionales respecto a la Agenda 2030. Esta herramienta se ha consolidado y ya ha sido adoptada en aproximadamente 1.090 municipios de Colombia, extendiendo el alcance e influencia de la UAO más allá de la academia y convirtiéndola en referente de innovación metodológica para la gestión pública sostenible.

Este reconocimiento respalda la importancia de contar con actores técnicos como las universidades para descentralizar y fortalecer la construcción de un desarrollo sostenible en el país, confirmando que la colaboración académica, sumada a procesos de acompañamiento concreto, resulta clave para avanzar en el cumplimiento de los ODS.

¿Por qué la Universidad Autónoma de Occidente fue reconocida en la categoría ODS 11?

La Universidad Autónoma de Occidente fue premiada en la categoría ODS 11 porque, a través de su Observatorio de Sostenibilidad, ha acompañado técnicamente a municipios y departamentos para que integren metas específicas de sostenibilidad en sus políticas de desarrollo, superando las limitaciones técnicas habituales y logrando impactos medibles.

¿En qué consiste la metodología creada por el Observatorio de Sostenibilidad de la UAO?

La metodología propia creada por el Observatorio de Sostenibilidad permite medir con rigor técnico el grado de cumplimiento de los planes de desarrollo locales frente a la Agenda 2030. Esta herramienta científica ayuda a superar la brecha de planificación, facilitando que más de mil municipios de Colombia articulen de forma clara sus avances en sostenibilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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