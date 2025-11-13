Un grave accidente de tránsito ocurrido en la noche del jueves 13 de noviembre dejó un saldo de dos personas fallecidas y otra más lesionada. El siniestro tuvo lugar en la vía que conecta Calarcá con Cajamarca, a la altura del Túnel Los Venados, ubicado en el kilómetro 34 de la carretera que comunica al Quindío con el Tolima.

Las autoridades y los organismos de emergencia acudieron rápidamente al lugar tras recibir el reporte del fuerte choque entre dos vehículos de carga: un camión y un furgón. El impacto fue tan violento que ambos terminaron volcados, y la persona herida quedó atrapada dentro de uno de los automotores.

Según explicó Miguel Bermúdez, director operativo de la Secretaría de Tránsito del Tolima, Se presenta accidente tipo choque con volcamiento entre dos vehículos, uno de ellos tipo camión y el otro vehículo tipo furgón. Lamentablemente como consecuencia del accidente nos reportan 2 personas fallecidas y un lesionado”.

Cierre en vía Cajamarca-Calarcá por accidente que dejó dos muertos

Debido a la gravedad del hecho, las autoridades decidieron cerrar por completo la vía mientras los equipos de rescate adelantaban las labores necesarias. Unidades contraincendios y ambulancias de la concesión del corredor vial se desplazaron hasta la zona para atender a los afectados y apoyar las maniobras para esclarecer las causas del siniestro.

A los conductores que necesitaban transitar por este trayecto se les recomendó tomar rutas alternas mientras se restablecía la movilidad. Este accidente vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de reforzar las medidas de seguridad vial y respetar las normas de tránsito para evitar tragedias similares.

