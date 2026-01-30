Este viernes, el diario El Tiempo cumple 115 años desde su fundación, consolidándose como uno de los medios más influyentes del país y de la región.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Luis Carlos Sarmiento se fue de amplio y así será la nueva sede de El Tiempo, su periódico)

A lo largo de más de un siglo, el periódico ha sido testigo y cronista de los principales acontecimientos que han marcado la historia nacional y global, desde guerras mundiales hasta transformaciones sociales y tecnológicas que han redefinido la manera de hacer periodismo. Y así lo dejaron ver en su especial digital de celebración, donde dejaron clarísimo que el tiempo “no se detiene” (y la información, tampoco).

El Tiempo: una historia de transformación y compromiso con la verdad

Fundado por Alfonso Villegas Restrepo, El Tiempo nació como un medio impreso que con el tiempo se convirtió en un actor central en la construcción de agenda pública en Colombia.

Lee También

Desde sus primeras ediciones, el diario se ha adaptado a cambios profundos en la sociedad y en la industria de la información. Su presencia se ha extendido al ámbito digital, con millones de noticias publicadas y una intensa actividad en redes sociales.

Andrés Mompotes, director de El Tiempo en la actualidad, destaca que la permanencia del medio por más de un siglo no se explica solo por la continuidad, sino por la lealtad de sus lectores y la capacidad de evolucionar con los tiempos, sin renunciar a la búsqueda de hechos verificados y al compromiso con el interés general.

Cobertura de hechos históricos y adaptación tecnológica

Durante sus 115 años, El Tiempo ha cubierto episodios que marcaron tanto a Colombia como al mundo, incluyendo momentos difíciles como la violencia política interna, amenazas del narcotráfico y crisis globales, así como la consolidación de nuevas tecnologías de comunicación.

La transición del linotipo a las plataformas digitales es un reflejo de esa transformación continua. Más de 42.000 días de ediciones impresas atestiguan el impacto del diario en la vida informativa del país.

Además, el medio ha adelantado proyectos como la creación de espacios multimedia, presencia en redes sociales con millones de seguidores y la transformación de sus formatos para llegar a diferentes audiencias.

“Más de 881.000 trinos desde el 2007; 43 1.000 publicaciones en Instagram” y millones de noticias digitales, resalta el medio, que ha sido punto de referencia para todos los periodistas del país.

Nuevo capítulo: más allá de los 115 años

Al llegar a este aniversario, El Tiempo proyecta mirar hacia el futuro sin renunciar a su identidad. En 2026, está previsto el traslado a una nueva sede que responde a las necesidades del periodismo moderno, consolidando una apuesta por la innovación y por mantener vivo el rol de la prensa en la construcción democrática de Colombia.

El diario se mantiene como un actor clave en la esfera pública, con presencia impresa y digital, cubriendo la evolución política, social, económica y cultural del país. Su historia de 115 años es también un reflejo de la historia misma de Colombia.

Pulzo felicita a El Tiempo en su aniversario y resalta su invaluable aporte al desarrollo de la prensa en Colombia. Varios de nuestros periodistas y colaboradores han pasado por esa casa editorial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.