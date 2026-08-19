Por: Noticiero 90 minutos

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El reciente terremoto que sacudió el Valle del Cauca el pasado 10 de agosto tuvo un fuerte impacto en la infraestructura vial de esa región. Según informó la Gobernación del Valle del Cauca, el balance preliminar arroja que 37 corredores viales y 11 puentes presentan daños importantes y requieren atención prioritaria para iniciar su proceso de recuperación. La magnitud del evento obligó a que más de 106 equipos de maquinaria y personal especializado hayan sido desplegados en el territorio con el objetivo de restaurar la conectividad y garantizar la movilidad dentro del departamento.

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Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle del Cauca, explicó que el gobierno departamental está realizando un acompañamiento permanente a los municipios afectados. De acuerdo con sus palabras, la estrategia se centra en visitas técnicas guiadas por profesionales con experiencia en geología y estructuras, quienes realizan diagnósticos en campo para definir la mejor ruta de acción en cada uno de los puntos críticos. Según Ramírez, la presencia de estos expertos es fundamental para acelerar el proceso de reconstrucción y garantizar que la recuperación de las vías se lleve a cabo de forma segura y efectiva.

La intervención de la maquinaria amarilla ha sido una de las principales herramientas para hacer frente a los escombros y realizar las labores de apertura de los corredores viales comprometidos. Esta etapa inicial de remoción permitirá posteriormente avanzar con trabajos más especializados en la restauración de puentes y carreteras. Como parte de la estrategia, la Gobernación del Valle del Cauca ha reiterado su compromiso con los diferentes municipios, asegurando un apoyo logístico y operativo constante durante todo el proceso de recuperación.

Mientras se ejecutan estas tareas, el mensaje a la ciudadanía ha sido de paciencia y colaboración, dado que la reconstrucción requiere tiempo y un esfuerzo coordinado de múltiples actores. Aunque las autoridades avanzan en la evaluación de daños y la activación de equipos, aún se requiere un trabajo continuo para restablecer la normalidad en las vías del Valle del Cauca. La información difundida por la Gobernación destaca la importancia de la labor conjunta entre entidades gubernamentales y especialistas, para superar las consecuencias del sismo y proteger la conectividad en la región.

¿Qué daños dejaron el terremoto en las vías del Valle del Cauca?

De acuerdo con la Gobernación del Valle del Cauca, el terremoto del 10 de agosto provocó afectaciones en 37 corredores viales y 11 puentes del departamento. Estas vías presentan daños que requieren intervención urgente para restablecer la conectividad y permitir el normal funcionamiento del transporte en la región.

¿Cómo se está llevando a cabo la recuperación de las vías tras el terremoto en el Valle del Cauca?

La recuperación se realiza mediante el despliegue de más de 106 equipos de maquinaria y el acompañamiento de profesionales en geología y estructuras, de acuerdo con el secretario de Infraestructura, Frank Ramírez. Las labores incluyen visitas técnicas para diagnóstico, remoción de escombros y apertura de corredores viales en los municipios afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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