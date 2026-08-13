Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al Tolima el pasado 10 de agosto dejó un saldo preocupante en la infraestructura educativa del departamento. De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Educación del Tolima, un total de 336 sedes educativas sufrieron algún tipo de daño tras el sismo. Entre ellas, 18 colegios no pueden ser ocupados temporalmente, por lo que se ordenó el traslado transitorio de sus comunidades educativas a otros espacios, o bien, se recurrió a la educación no presencial mientras avanzan las adecuaciones necesarias en dichas instalaciones.

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La magnitud de los daños varía: aunque la mayor parte de las afectaciones fueron catalogadas como leves o moderadas, el secretario de Educación, Andrés Bedoya, aseguró que todas serán objeto de monitoreo y adecuación para garantizar las condiciones de seguridad y bienestar necesarias. Bedoya subrayó que la prioridad institucional es salvaguardar la vida de estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad escolar, razón por la cual es fundamental intervenir primero en los puntos que representan mayor riesgo.

Para llegar a una valoración rigurosa del estado de las escuelas, la Secretaría de Educación dispuso el acompañamiento de 30 docentes de matemáticas con formación en ingeniería civil, quienes, junto a equipos técnicos de las alcaldías municipales, han realizado visitas de inspección para caracterizar los daños específicos de cada sede educativa. Este acompañamiento técnico busca asegurar que las intervenciones respondan con precisión a las condiciones de cada infraestructura afectada.

En ese contexto, la Gobernación del Tolima orientó a las administraciones municipales para que dirijan cerca de 3.000 millones de pesos adicionales, provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), exclusivamente a la atención de necesidades de infraestructura educativa. La inversión se concentrará inicialmente en los municipios de Roncesvalles, Chaparral y Cajamarca, donde se detectaron los daños más significativos. La prioridad, según la Gobernación y la Secretaría de Educación, es enfocar los recursos en aquellos colegios cuyo deterioro puede poner en riesgo la seguridad de la comunidad educativa, evitando así que los estudiantes interrumpan sus procesos de aprendizaje.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles colegios del Tolima están cerrados por el terremoto y qué alternativas tienen los estudiantes?

De acuerdo con la Secretaría de Educación del Tolima, 18 colegios no pueden ser ocupados de forma temporal debido a las condiciones en que quedaron tras el terremoto. Para los estudiantes y docentes afectados, se establecieron alternativas como el traslado transitorio a otros establecimientos educativos o la implementación de educación no presencial mientras avanzan los trabajos de adecuación.

¿Qué es el Sistema General de Participaciones (SGP) y cómo apoya la infraestructura educativa en Tolima?

El Sistema General de Participaciones, conocido como SGP, es un mecanismo de financiamiento público en Colombia destinado a sectores como educación y salud. En el caso del Tolima, la Gobernación orientó la destinación de aproximadamente 3.000 millones de pesos del SGP para reparar los colegios afectados por el sismo, priorizando las intervenciones según el grado de riesgo identificado en cada municipio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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