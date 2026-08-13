Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La ciudad de Pereira permanece en alerta tras el reciente terremoto, evento que obligó a la Alcaldía a tomar decisiones inmediatas en beneficio de la seguridad de la comunidad educativa. De acuerdo con información publicada por El Diario, actualmente están suspendidas las clases en 67 instituciones educativas oficiales, mientras equipos técnicos especializados evalúan rigurosamente cada sede para determinar si existen condiciones adecuadas que permitan el regreso seguro de estudiantes, docentes y personal administrativo.

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La gestión de esta contingencia está bajo la coordinación de la Secretaría de Educación de Pereira, específicamente desde la Dirección de Bienes y Servicios, siguiendo las directrices establecidas por el alcalde Mauricio Salazar. Los profesionales encargados realizan recorridos meticulosos para inspeccionar el estado actual de las infraestructuras afectadas, abarcando desde aulas y corredores hasta zonas comunes y fachadas. El objetivo central de esta inspección es identificar cualquier daño estructural ocasionado por el movimiento telúrico, como fisuras, grietas, caída de paredes o colapsos parciales de techos, elementos que puedan comprometer la integridad de quienes asisten a estas sedes.

A través del monitoreo y registro fotográfico, El Diario informó hallazgos como paredes desplomadas en Villasantana, daños en la institución Diego Maya Salazar ubicada en el barrio Samaria, e incluso el colapso parcial de techos en la institución educativa Jesús María Ormaza. Además, fueron identificadas fisuras visibles en la fachada de la institución educativa La Palabra y daños similares en otras partes de la ciudad, como San Nicolás, lo cual llevó a la administración local a delimitar áreas de riesgo y definir protocolos de acceso restringido o suspensión total de actividades presenciales.

La administración municipal enfatizó que la decisión sobre la reapertura de cada sede dependerá estrictamente de los resultados técnicos obtenidos. Se prioriza así evitar el ingreso a espacios que representen cualquier peligro. Por ese motivo, la suspensión de clases presenciales se mantiene sin fecha definida de reanudación, esperando que los informes finales revelen si se requieren trabajos de reparación previos al regreso de la comunidad educativa. La Alcaldía comunicó que este abordaje preventivo se mantendrá hasta concluir las evaluaciones necesarias, reafirmando la importancia de la seguridad como criterio definitivo para el retorno a la normalidad académica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué permanecen suspendidas las clases en Pereira tras el terremoto?

Las clases en Pereira permanecen suspendidas debido a que las autoridades municipales, lideradas por la Secretaría de Educación y equipos técnicos, deben verificar si las infraestructuras educativas cumplen condiciones de seguridad tras los daños ocasionados por el terremoto. De acuerdo con El Diario, la prioridad es proteger la integridad de la comunidad educativa y evitar riesgos innecesarios mientras finalizan las inspecciones.

¿Cuándo volverán a clases los estudiantes afectados por el sismo en Pereira?

No existe una fecha definida para el regreso a clases, pues la Alcaldía de Pereira ha señalado que la reanudación dependerá de los resultados técnicos de las visitas a las sedes educativas. Solo después de culminar las evaluaciones y garantizar la seguridad estructural en cada colegio, se permitirá el retorno de estudiantes, docentes y personal administrativo, manteniéndose la suspensión mientras tanto como medida preventiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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