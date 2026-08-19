Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El 10 de agosto de 2026, Pereira experimentó uno de los momentos más estremecedores de su historia reciente. En apenas unos segundos, la ciudad que había sido edificada con esfuerzo, civismo y trabajo a lo largo de varias generaciones enfrentó una devastación inesperada. Según el testimonio de Carlos Humberto Isaza, recogido por El Diario, fueron instantes que parecían no tener fin, cuando casas cayeron, edificios se quebraron, empresas y negocios se detuvieron de golpe, y muchas vidas se apagaron. Las familias pereiranas vieron ante sus ojos cómo las décadas de trabajo y sueños desaparecían bajo los escombros.

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Sin embargo, Pereira nunca fue solo una suma de ladrillos y cemento. Como recuerda Isaza, su origen se encuentra en la voluntad colectiva de un pueblo que apostó por la palabra cumplida, el trabajo honrado y el empuje conjunto. La ciudad creció impulsada por el civismo de sus habitantes, por el comercio activo desde la madrugada, por la labor incansable tanto de hombres como de mujeres, y por la vocación de crear comunidad. A su historia la rodea la fuerza de quienes forman familia, levantan empresas y abren caminos educativos y hospitalarios, consolidando una urbe que se reconoce por su amabilidad y su carácter cosmopolita.

El temblor del 2026 trajo consigo un silencio denso, ese que solo conocen las ciudades heridas. No obstante, bajo los escombros permaneció el verdadero espíritu de Pereira: su gente. En palabras de Isaza, este es el momento donde la solidaridad se convierte en el bien más valioso. Los abrazos, las manos extendidas y la decisión de volver a empezar marcan la pauta en la reconstrucción. No se trata solamente de reconstruir edificaciones, sino también de renovar las ilusiones, la esperanza y la alegría que identifican a la capital del corazón del Eje Cafetero.

El editorial invita a que la memoria no se convierta en lamento, sino en una fuente de fuerza. El recuerdo de la Pereira antigua, de los cafés concurridos, las empresas familiares y las aspiraciones compartidas, debe ahora alimentar la esperanza en medio de la adversidad. El mensaje es claro: levantar la ciudad no será sencillo, pero la identidad pereirana rechaza la resignación. Por eso, reconstruir cada casa se convierte en un símbolo de fe y cada negocio que retoma su actividad es un acto de confianza en el porvenir.

El desafío para Pereira es tan grande como su historia. La nueva etapa que comienza implica no solo recuperar la estructura física, sino también fortalecer su sentido de comunidad. El compromiso que ahora se exige es honrar a quienes ya no están, abrazar a quienes resisten y motivar a las nuevas generaciones. Pereira, insisten sus voces, no termina entre las ruinas; desde ellas, renace nuevamente, bajo la certeza de que la fuerza colectiva es capaz de superar cualquier adversidad.

¿Cómo ha impactado el terremoto de 2026 en la reconstrucción de Pereira según el relato de Carlos Humberto Isaza?

Según Carlos Humberto Isaza, el impacto del terremoto de 2026 fue devastador para Pereira, destruyendo viviendas, edificios, empresas y dejando a muchas familias sin hogar. Sin embargo, el énfasis está en la respuesta colectiva y en la determinación de sus habitantes por reconstruir no solo la infraestructura, sino también el ánimo y la identidad de la ciudad. La reconstrucción es vista como el inicio de una nueva etapa basada en la solidaridad y el trabajo conjunto.

¿Cuál es el mensaje central sobre la identidad y fortaleza de Pereira frente a la adversidad?

El mensaje central, de acuerdo con el editorial citado en El Diario, es que la grandeza de Pereira radica en la capacidad de su gente para levantarse tras la tragedia. La fortaleza de la ciudad se manifiesta en la memoria, la esperanza y el trabajo comunal, demostrando que su mayor riqueza está en quienes la habitan y en el espíritu colectivo que impulsa siempre un nuevo comienzo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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