Por: Noticiero 90 minutos

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El terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto ha sumido al norte de Cali en una profunda preocupación, marcada por la incertidumbre de decenas de familias impactadas por los daños materiales y la evacuación acelerada de sus hogares. Según reportó el periodista Otto Valencia del noticiero 90 Minutos, luego de recibir múltiples llamados de residentes afectados y evacuados, la exigencia de una respuesta rápida de la administración municipal se ha vuelto urgente en sectores como La Flora. En ese contexto, la atención se centra ahora en la unidad residencial Torremolinos, ubicada en la calle 58 Norte número 4 N 76, donde los habitantes esperan acompañamiento institucional tras los graves daños sufridos.

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Torremolinos, conformada por 59 viviendas, es objeto de una estricta inspección técnica llevada a cabo por Jaime Cárdenas, ingeniero civil y gerente general de la empresa GemSAS. De acuerdo con la evaluación preliminar realizada por este especialista, la estructura principal del edificio permanece intacta, lo que ofrece cierta tranquilidad a sus ocupantes. Sin embargo, el panorama resulta menos alentador en la mampostería no estructural, tanto fuera como dentro de los apartamentos y áreas comunes, donde se han evidenciado fracturas severas y desprendimientos masivos.

Este diagnóstico se explica por dos factores resaltados en la inspección. Primero, la construcción cumplía con las normas técnicas colombianas (NTC) y seguía la normativa sismorresistente NSR 10, la cual procura que las edificaciones modernas disipen la energía de un sismo moviéndose de manera elástica. No obstante, la naturaleza de los suelos en el norte de Cali —expansivos y muy blandos— agravó la transferencia de energía durante el temblor, afectando directamente a las paredes que carecen de refuerzo suficiente.

Debido al riesgo de desplome de materiales y la inestabilidad, la decisión fue evacuar la totalidad del conjunto por precaución. El ingeniero Cárdenas advirtió que ningún propietario debe intentar recuperar pertenencias, pues cualquier desplazamiento podría causar el colapso de muros aún frágiles, con la posibilidad de graves lesiones físicas, traumatismos y riesgos adicionales para personas con problemas médicos como la diabetes.

Torremolinos no es el único caso en La Flora. Según información del noticiero 90 Minutos, otros sectores como Patios de La Flora, la parroquia Cristo Resucitado, Castilla, Paseo Real, Balcón de las Flores, Olivensa, Plazuela de Santa Bárbara y Santa María de los Vientos están bajo monitoreo preventivo. El llamado de los especialistas es contundente: la emergencia requiere coordinación entre la administración local, aseguradoras y el Gobierno Nacional para proteger los bienes de los afectados y avanzar en alternativas de reconstrucción, así como respeto estricto de los cierres y la prohibición de acceder a estructuras comprometidas hasta que ingenieros dispongan la demolición segura de la mampostería dañada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los daños estructurales detectados en el edificio Torremolinos tras el terremoto en Cali?

El principal daño registrado en la unidad residencial Torremolinos consiste en fracturas severas y desprendimientos de la mampostería no estructural, tanto en el interior como en el exterior del edificio y en áreas comunes. Aunque la estructura portante no presenta fallas según la inspección preliminar, la vulnerabilidad de las paredes sin refuerzo provocó su colapso parcial y obligó a la evacuación inmediata por seguridad.

¿Por qué es peligroso intentar retirar pertenencias de edificios afectados por el sismo?

De acuerdo con especialistas consultados por el noticiero 90 Minutos, movilizar objetos dentro de edificaciones deterioradas puede provocar la caída repentina de paredes sueltas y materiales comprometidos, con riesgo de sufrir lesiones graves, golpes en la cabeza, pérdida de visión e incluso complicaciones médicas en personas vulnerables, como quienes padecen diabetes. Por ese motivo, está estrictamente prohibido ingresar hasta que expertos autoricen su acceso o demolición controlada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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