Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 se registró este viernes en el Pasaje del Drake, al sur del continente americano, una de las zonas más sísmicamente activas del planeta.

El movimiento telúrico ocurrió a las 3:29 p. m. (hora colombiana), con una profundidad de 10 kilómetros, según reportes de organismos internacionales de monitoreo.

Pese a la magnitud del evento, la Dirección General Marítima (Dimar) confirmó que no existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica de Colombia. Los sistemas de alerta evaluaron el comportamiento del mar y concluyeron que no se esperan variaciones significativas en el nivel del agua.

La autoridad marítima señaló que las condiciones en el litoral colombiano se mantienen normales y que el país continúa bajo vigilancia preventiva ante cualquier cambio en la actividad sísmica y oceánica. Asimismo, reiteró que los protocolos de monitoreo funcionan con total normalidad.

Dónde queda el Pasaje del Drake

El Pasaje del Drake, ubicado entre el extremo sur de América y la Antártida, es reconocido por su alta inestabilidad tectónica, producto del constante choque entre las placas sudamericana y antártica.

Este corredor marítimo concentra frecuentes sismos de gran magnitud, por lo que expertos mantienen una observación permanente ante posibles movimientos que puedan generar afectaciones en el Pacífico sur.

