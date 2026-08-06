Por: El Espectador

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Durante décadas, el Teatro César Conto Ferrer de Quibdó, inaugurado en 1963 y considerado un referente artístico para el departamento del Chocó, permaneció sumido en el abandono. Sus siete pisos se mantenían como una estructura deteriorada, símbolo del olvido estatal hacia la región. En medio de filtraciones y obras interrumpidas, la comunidad temía que el edificio terminara demolido. Sin embargo, después de un largo proceso de recuperación impactado por retrasos y disputas técnicas, el teatro finalmente reabrió sus puertas, para alegría de los habitantes de Quibdó y todos quienes defendieron su importancia.

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Esta recuperación fue liderada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, con una inversión de 21.200 millones de pesos colombianos destinada a la infraestructura, y 3.647 millones más para la dotación técnica, que aún no se encuentra finalizada. El ministerio señaló que la infraestructura equipada se entregará oficialmente a la ciudadanía en el tercer trimestre de 2026. La ministra Yannai Kadamani recalcó que Chocó debía tener una infraestructura “igual de intensa” que el territorio, no solo como obra física, sino como espacio para la creación, el encuentro y la reivindicación de las prácticas artísticas y culturales emergentes.

Asimismo, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), la ministra subrayó un componente simbólico clave: la reapertura del teatro responde a un compromiso asumido con la Mesa de Cultura del Paro Cívico del Chocó en 2017. Kadamani expresó que “a veces gobernar consiste, sencillamente, en no olvidar las promesas”. El Paro Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó convirtió la recuperación de este teatro en una de sus principales demandas y, de acuerdo con la cartera de las Culturas, ese anhelo fue respaldado por la ciudadanía, gestores culturales y organizaciones sociales.

El renovado teatro ocupa 3.356 metros cuadrados, distribuidos en siete niveles. Cuenta con escenario, cuatro camerinos, platea, palcos, foso de orquesta y sistemas de trampas escénicas diseñados para facilitar presentaciones teatrales, musicales y de danza de gran complejidad. Su rescate se suma a otros proyectos culturales del Ministerio en Chocó, como los centros de Nóvita, Juradó y Litoral de San Juan. Con esta reapertura, Quibdó recupera un espacio vital que, más allá de su función arquitectónica, permite impulsar manifestaciones culturales propias, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y la identidad regional.

¿Cuál fue la importancia del Paro Cívico del Chocó para la reapertura del Teatro César Conto Ferrer?

El Paro Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó tuvo un papel fundamental al convertir la recuperación del Teatro César Conto Ferrer en una de sus principales demandas en 2017. Según el Ministerio de las Culturas, la presión de la ciudadanía, gestores culturales y organizaciones sociales permitió que el rescate de este espacio cultural se mantuviera como prioridad, hasta hacerlo realidad en 2026.

¿Qué características técnicas tiene hoy el Teatro César Conto Ferrer de Quibdó?

El renovado teatro cuenta con 3.356 metros cuadrados distribuidos en siete pisos, escenario equipado, platea, palcos, cuatro camerinos, un foso de orquesta y sistemas de trampas escénicas. Estas características permiten albergar presentaciones teatrales, musicales y de danza de alta complejidad, posicionando al teatro como un escenario multipropósito clave para la región del Pacífico colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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