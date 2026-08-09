Por: El Espectador

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El pasado 1 de agosto, 60 mujeres cuidadoras de La Candelaria participaron en un taller de cerámica desarrollado en el Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge. Esta actividad, promovida por la Alcaldía Local de La Candelaria, tuvo como objetivo reconocer el trabajo de cuidado que llevan a cabo muchas mujeres, y al mismo tiempo propiciar su bienestar mediante el arte, la creatividad y el acceso al patrimonio cultural. El taller se dividió en dos jornadas —mañana y tarde— para facilitar la asistencia de mujeres residentes en la localidad, quienes debían inscribirse previamente a través de una convocatoria publicada el 27 de julio en la página oficial de la alcaldía.

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A pesar del entusiasmo y la expectativa generada, la jornada empezó con algunos tropiezos. Según quedó registrado en el desarrollo del evento, varias asistentes expresaron su inconformidad al enterarse de que solo podían participar quienes hubieran recibido un correo electrónico de confirmación. Dicha limitación, que restringió los cupos a 30 por sesión, generó molestia especialmente entre quienes, provenientes de otras localidades, no habían identificado en la convocatoria que la actividad estaba dirigida únicamente a mujeres residentes en La Candelaria. Incluso, una mujer que prefirió no revelar su identidad cuestionó la gestión de los presupuestos participativos del COLMYEG y sugirió una mayor vigilancia para evitar exclusiones en este tipo de procesos.

Ante estos reclamos, María Alejandra Villamil, referente de Mujer y Género de la Alcaldía Local, aclaró que la limitación en el número de participantes fue consecuencia de la difusión de la actividad entre mujeres de otras zonas, situación comunicada oportunamente a quienes no fueron seleccionadas, tanto por correo como por mensajes. Además, indicó que este taller forma parte de los proyectos priorizados mediante presupuestos participativos, incluidos en el Contrato 497 de 2025, con iniciativas destinadas a fortalecer los derechos de las mujeres desde diversas perspectivas. La ejecución del taller fue liderada por la Fundación Merani, entidad seleccionada mediante licitación pública, cuyo acompañamiento buscó asegurar el correcto desarrollo de la actividad.

Durante el encuentro, las mujeres no solo modelaron vasijas de arcilla sino que participaron en recorridos museísticos y charlas sobre las tres R del cuidado: reconocer, redistribuir y reducir las cargas asociadas a estas labores. Para integrantes de la Red de Mujeres de La Candelaria, como Nelly Corzo Martínez, estos espacios contribuyen a fortalecer los lazos comunitarios y a valorar el patrimonio cultural, además de prevenir violencias de género. Denis Amanda Villamil, otra participante, destacó la importancia de contar con más tiempo y contexto en este tipo de experiencias para lograr un mayor impacto emocional. Al final, la mayoría de las asistentes resaltó el valor de este momento único de aprendizaje, creatividad y comunidad, reafirmando el potencial del arte en la construcción de memoria colectiva y en el reconocimiento del trabajo de quienes cuidan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se seleccionaron las participantes del taller de cerámica para mujeres cuidadoras en La Candelaria?

Las participantes fueron seleccionadas a partir de una inscripción previa, anunciada el 27 de julio en la página oficial de la Alcaldía Local de La Candelaria. Solo las mujeres residentes en la localidad que recibieron un correo de confirmación pudieron asistir, lo que causó molestias entre quienes no fueron seleccionadas.

¿Qué son las tres R del cuidado y en qué consistió la charla impartida durante el taller?

Durante el taller, se impartió una charla sobre las tres R del cuidado: reconocer, redistribuir y reducir las cargas que implica el trabajo de cuidado. Estos conceptos buscan visibilizar, compartir y aminorar las responsabilidades de quienes cuidan, promoviendo así el bienestar y la equidad, conforme a la Política Distrital del Cuidado mencionada en la convocatoria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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