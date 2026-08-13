Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Después del reciente terremoto que afectó a Pereira, la Alcaldía tomó la decisión de suspender temporalmente las clases en 67 instituciones educativas oficiales, con el propósito de salvaguardar la seguridad de toda la comunidad educativa. De acuerdo con lo reportado por El Diario, la Secretaría de Educación, a través de la Dirección de Bienes y Servicios, lidera un proceso detallado de revisión de la infraestructura, siguiendo las directrices del alcalde Mauricio Salazar. Esta medida responde a la preocupación por posibles daños en salones, corredores, zonas comunes y otros espacios de las escuelas, lo que podría representar un riesgo para estudiantes, docentes y personal administrativo.

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Las inspecciones son realizadas por equipos técnicos que recorren una a una las sedes educativas. Su objetivo principal es evaluar el estado en el que se encuentran las construcciones tras el movimiento telúrico, un evento que ha dejado consecuencias visibles en diferentes instituciones. En la Institución Educativa Jesús María Ormaza, por ejemplo, según el registro fotográfico y los reportes, parte del techo colapsó después del sismo, y varias áreas presentan fisuras y grietas. En Villasantana se documentó la caída de paredes, mientras que en San Nicolás se reportó el colapso de paredes y ventanas.

Así mismo, la zona en la que se encuentra la Institución Educativa Diego Maya Salazar fue oficialmente señalada como área de riesgo debido a los daños estructurales reportados. En la Institución Educativa La Palabra también se identificaron fisuras en la fachada tras el terremoto. Las autoridades revisan minuciosamente cada espacio para identificar cualquier señal que pueda requerir una evaluación más exhaustiva antes de permitir el ingreso a los establecimientos.

La administración de Pereira mantiene su posición de priorizar la seguridad y subrayó que el regreso a clases presenciales será definido una vez se cuente con los resultados de todas las visitas técnicas. Sólo las instituciones que cumplan con las condiciones de seguridad necesarias permitirán el retorno de estudiantes, docentes y administrativos. Hasta el momento, no existe una fecha definida para la reanudación de actividades, ya que cada apertura dependerá de la situación específica encontrada en cada colegio. Tal como lo notificó la Alcaldía, la suspensión preventiva se mantendrá vigente hasta concluir sin excepción todas las inspecciones y contar con una evaluación técnica completa para determinar el regreso seguro a las aulas.

¿Cuándo volverán las clases en las instituciones educativas de Pereira tras el terremoto?

Según la información disponible de El Diario, el regreso a clases en las instituciones educativas oficiales de Pereira aún no tiene una fecha definida. La Alcaldía aclaró que la reanudación de actividades dependerá exclusivamente de los resultados de las evaluaciones técnicas en cada establecimiento, por lo que la suspensión se mantendrá vigente hasta asegurar condiciones seguras para el retorno de la comunidad educativa.

¿Por qué se realizan inspecciones técnicas a los colegios de Pereira después de un movimiento telúrico?

Las inspecciones técnicas se llevan a cabo para comprobar si las infraestructuras escolares sufrieron daños a causa del movimiento telúrico y garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo. Según lo reportado por El Diario, se revisan techos, paredes, corredores y zonas comunes para identificar afectaciones como fisuras, grietas o colapsos, y así determinar si es seguro reanudar la presencialidad en cada sede.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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