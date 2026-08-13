Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Alcaldía de Pereira ha decidido suspender las clases en 67 instituciones educativas oficiales como respuesta preventiva tras el terremoto que afectó a la ciudad. Esta decisión, de acuerdo con lo informado por El Diario, busca garantizar la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo. El regreso a las aulas será autorizado únicamente cuando los equipos técnicos determinen que cada sede cumple con las condiciones necesarias para un retorno sin riesgos.

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El proceso de verificación está a cargo de la Secretaría de Educación Municipal, a través de la Dirección de Bienes y Servicios, bajo la coordinación del alcalde Mauricio Salazar. Según la información divulgada, los equipos realizan un minucioso recorrido por las diferentes sedes educativas. Durante sus visitas, los profesionales inspeccionan salones, corredores, zonas comunes y áreas adicionales de las infraestructuras, poniendo especial atención en encontrar daños estructurales que puedan estar asociados con el reciente movimiento telúrico.

Entre las afectaciones registradas, se han reportado colapsos parciales de techos en instituciones como la Jesús María Ormaza, caída de paredes en sectores como Villasantana y daños visibles en fachadas de planteles como La Palabra y Diego Maya Salazar, en este último, además, las autoridades demarcaron la zona como área de riesgo por la gravedad de los daños documentados. En el sector de San Nicolás, el colapso alcanzó tanto paredes como ventanas. Todas estas situaciones han sido claves para mantener la medida de suspensión de clases, mientras avanzan tanto las inspecciones como la documentación fotográfica de los daños, como muestran las imágenes publicadas por El Diario.

La administración municipal ha recalcado que el levantamiento de la suspensión de actividades presenciales dependerá de los informes técnicos que produzcan los recorridos. Solo una vez recopilados todos los resultados y establecidas las condiciones necesarias se podrá determinar qué instituciones pueden reanudar actividades y en cuáles se requerirán trabajos adicionales antes del regreso. De acuerdo con la Alcaldía, aún no existe una fecha definida para el restablecimiento de las clases, ya que priorizan la seguridad y esperan culminar el proceso de evaluación en la totalidad de las sedes oficiales antes de tomar una decisión definitiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se reanudarán las clases en las instituciones educativas oficiales de Pereira tras el terremoto?

De acuerdo con la Alcaldía de Pereira, no hay una fecha definida para el regreso a clases. El retorno dependerá de los resultados de las inspecciones técnicas que se adelantan en cada sede educativa. Solo aquellas instituciones que sean declaradas seguras podrán retomar actividades y las demás deberán permanecer cerradas hasta cumplir con los requisitos de seguridad establecidos por los equipos técnicos.

¿Qué inspecciones realiza la Secretaría de Educación de Pereira tras el terremoto?

La Secretaría de Educación, a través de la Dirección de Bienes y Servicios, está a cargo de la revisión de la infraestructura de los colegios oficiales. Estas inspecciones comprenden la evaluación de aulas, corredores, zonas comunes y otros espacios de las edificaciones, buscando detectar daños como colapso de techos, grietas, caída de paredes y afectaciones en fachadas, todo para garantizar que cada sede sea segura antes de permitir nuevamente la presencia de la comunidad educativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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