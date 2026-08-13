Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Debido a los recientes movimientos sísmicos, la Alcaldía de Pereira ha tomado la decisión de suspender las clases presenciales en 67 instituciones educativas oficiales. Esta determinación, de acuerdo con la información suministrada por El Diario, responde a la necesidad de garantizar la seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa mientras se verifica el estado de la infraestructura de cada plantel. Con este objetivo, la administración municipal, bajo la dirección del alcalde Mauricio Salazar y a través de la Secretaría de Educación, adelanta una inspección detallada en las sedes afectadas.

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El proceso de revisión y diagnóstico recae en los equipos técnicos de la Dirección de Bienes y Servicios, perteneciente a la Secretaría de Educación. Estos profesionales trabajan siguiendo instrucciones precisas, visitando las instituciones para examinar no solo las aulas, sino también corredores, zonas comunes y otras áreas clave de los edificios. Con esta labor, buscan identificar daños visibles como fisuras, grietas, colapso parcial de techos y paredes, o cualquier alteración que pueda estar asociada con el reciente terremoto en Pereira.

Según lo informado, algunos recintos —como la Institución Educativa Jesús María Ormaza— han presentado daño relevante, incluido el colapso parcial de techos y daños estructurales como fisuras y grietas. Otras instituciones, entre ellas La Palabra y Diego Maya Salazar, así como sedes en barrios como Villasantana y San Nicolás, también han registrado afectaciones en fachadas, muros y ventanas. En cuanto se detectan estos problemas, los equipos delimitan áreas de riesgo y avanzan en una evaluación exhaustiva para precisar la magnitud de los daños y definir medidas correctivas o preventivas.

La administración municipal ha dejado claro que el regreso a clases solo será autorizado cuando los informes técnicos garanticen condiciones de seguridad adecuadas. Asimismo, la medida de suspensión se mantendrá hasta que finalicen las inspecciones y se conozcan los resultados de cada sede educativa. No existe aún una fecha definida para el retorno, pues todo depende de los dictámenes de los expertos y del trabajo de evaluación que se adelanta en cada lugar afectado.

De esta manera, la Alcaldía insiste en la importancia de priorizar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo por encima de cualquier urgencia de normalizar la actividad académica. La decisión de permitir el ingreso a los colegios dependerá, entonces, de los hallazgos y recomendaciones producto de las inspecciones técnicas en cada plantel.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué están suspendidas las clases en las instituciones educativas oficiales de Pereira?

Las clases en las instituciones educativas oficiales de Pereira están suspendidas porque la Alcaldía adelanta revisiones técnicas en cada sede para evaluar posibles daños estructurales causados por el reciente terremoto. Esta medida busca proteger la seguridad de estudiantes y empleados y evitar riesgos, ya que solo se permitirá el regreso a clases cuando se garantice que las instalaciones cumplen con las condiciones adecuadas.

¿Cuándo podrían reanudarse las clases presenciales en Pereira tras el terremoto?

La administración municipal de Pereira afirmó que no existe una fecha definida para el regreso a clases presenciales. La reanudación dependerá completamente de los resultados de las inspecciones técnicas realizadas en cada institución y del diagnóstico sobre la seguridad de las infraestructuras. Solo después de estos informes se determinará qué colegios podrán reabrir y cuáles requerirán intervenciones adicionales antes de recibir nuevamente a la comunidad educativa.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.