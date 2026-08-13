Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Las clases en Pereira continúan suspendidas para más de 67 instituciones educativas oficiales mientras avanzan las inspecciones que buscan garantizar la seguridad de la comunidad académica luego del reciente terremoto. De acuerdo con un reporte de El Diario de Pereira, la Alcaldía mantiene la prohibición de ingreso a estudiantes, docentes y personal administrativo hasta que se evidencien condiciones totalmente seguras en cada sede educativa.

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Este operativo de inspección es liderado por la Secretaría de Educación municipal, especialmente por la Dirección de Bienes y Servicios, en cumplimiento de directrices del alcalde Mauricio Salazar. El equipo técnico desarrolla visitas detalladas a todas las sedes, revisando aulas, corredores, zonas comunes y demás espacios físicos. El objetivo primordial es identificar posibles daños estructurales, como fisuras, grietas, caída de techos y paredes, que puedan estar relacionados con el movimiento telúrico y representar riesgos para quienes asisten a las instituciones.

Según la información publicada, algunos de los hallazgos más preocupantes ocurren en sedes como la Institución Educativa Jesús María Ormaza, donde parte del techo colapsó tras el evento. La caída de paredes en Villasantana y los daños visibles en la infraestructura de establecimientos como La Palabra y Diego Maya Salazar, en barrios como Samaria, conforman el panorama de afectaciones detectadas. En algunos casos, como la zona de Diego Maya Salazar, se ha demarcado incluso áreas de riesgo que requieren un análisis aún más exhaustivo antes de cualquier retorno.

La administración municipal ha sido clara en señalar que el levantamiento de la suspensión de clases dependerá directamente de los resultados obtenidos en las revisiones técnicas. Solo las instituciones que cumplan con los estándares mínimos de seguridad podrán reanudar sus actividades presenciales, mientras que aquellas que necesiten intervenciones adicionales permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. No existe fecha definida para el retorno a las aulas, pues todo está supeditado a finalizar la evaluación de daños y a garantizar que los espacios no impliquen ningún peligro para la comunidad educativa.

La Alcaldía reafirma que la suspensión, difundida por El Diario de Pereira, seguirá vigente de manera preventiva mientras culminan en el interior de las instalaciones las inspecciones necesarias, priorizando la integridad de todos los involucrados en el proceso educativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron suspendidas las clases en colegios oficiales de Pereira tras el terremoto?

Las clases en Pereira se suspendieron de manera preventiva en todas las instituciones educativas oficiales según la Alcaldía, para evitar que estudiantes, profesores y personal ingresen a sedes que puedan presentar daños estructurales tras el terremoto. Esta medida busca proteger la integridad de la comunidad educativa hasta que culminen las inspecciones técnicas, según indica el reporte de El Diario de Pereira.

¿Cuándo regresarán los estudiantes a las aulas en Pereira después del sismo?

La reanudación de las actividades presenciales en Pereira no tiene aún una fecha definida, ya que depende de los resultados de las evaluaciones técnicas en cada institución educativa. Solo aquellas sedes que sean declaradas seguras por los equipos técnicos podrán abrir de nuevo sus puertas, según la información suministrada por la Alcaldía y registrada en El Diario de Pereira.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.