Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Instituto de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué (IBAL), en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, anunció una suspensión temporal del servicio de agua para el miércoles 12 de agosto en el Distrito Hidráulico 7, debido a los trabajos de empalme en la red de acueducto dentro de las obras de rehabilitación vial en El Salado. De acuerdo con la información suministrada por el IBAL, esta interrupción iniciará a las 11:00 de la mañana y se extenderá hasta la noche, lo que representa un impacto directo para los usuarios en los sectores involucrados.

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La entidad recomendó a los ciudadanos recolectar y almacenar el agua necesaria antes del horario señalado, para atender sus necesidades básicas durante la jornada en la que se llevarán a cabo los trabajos. Esta medida se toma como prevención ante la imposibilidad de acceso al servicio mientras duren las labores, lo cual podría incluir tareas como la limpieza, el consumo y el saneamiento en los hogares afectados.

Joaquín Álvarez, director Operativo del IBAL, informó que la intervención es fundamental para garantizar una adecuada conexión de las redes y el mejoramiento en el funcionamiento del acueducto, dentro del marco del proyecto de rehabilitación vial de este sector estratégico de la ciudad. Según sus palabras, comprendiendo las incomodidades que puede ocasionar una suspensión temporal en el suministro de agua, estas obras resultan inevitables para realizar correctamente el empalme de redes. El funcionario agradeció la comprensión y paciencia de la comunidad y recalcó que, una vez finalizadas las actividades, se favorecerá tanto al sector de El Salado como a toda la ciudad.

Al cierre de los trabajos operativos, el IBAL se comprometió a comenzar el restablecimiento gradual del servicio, buscando afectar lo menos posible la rutina de los habitantes del Distrito Hidráulico 7. La empresa hizo énfasis en la importancia de estos procesos, no solo para la continuidad en el suministro, sino para consolidar una infraestructura más robusta en beneficio de la colectividad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspende el servicio de agua en el Distrito Hidráulico 7 de Ibagué?

El servicio de agua será suspendido en el Distrito Hidráulico 7 por trabajos de empalme en la red de acueducto, en el marco de la rehabilitación vial de El Salado. De acuerdo con el IBAL, estos trabajos son necesarios para conectar adecuadamente las redes y mejorar el funcionamiento del sistema, garantizando así un suministro más eficiente y seguro en el futuro.

¿Qué recomendaciones ha dado el IBAL ante la suspensión temporal de agua?

El IBAL aconsejó a los usuarios de los sectores afectados almacenar con anticipación el agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante la suspensión del servicio. Además, anunció que el restablecimiento será gradual una vez culminen las labores, enfatizando la importancia de la paciencia y comprensión de la comunidad durante esta intervención.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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