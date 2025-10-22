El Departamento Nacional de Planeación (DNP) informó que el municipio logró un hecho histórico: pasó del puesto 38 en 2023 al número 1 en el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) 2024. Este avance consolida a Subachoque como el territorio con la gestión fiscal más sólida de Cundinamarca.

Asimismo, el municipio también ocupa el tercer lugar entre los 236 municipios de Tipología 2 en Colombia y el puesto 13 entre los 1.103 municipios evaluados a nivel nacional. Con un puntaje de 74,3, ingresó al grupo de territorios clasificados como “Solventes”, categoría que solo alcanzaron cinco municipios del departamento.

El mandatario destacó también que el municipio recaudó el 100 % de los tributos municipales, con un incremento del 7,3 % frente al periodo anterior. Además, no tiene deuda pública y los gastos de funcionamiento están por debajo de la mitad del promedio nacional, lo que demuestra la estabilidad financiera alcanzada.

¿Qué es el Índice de Desempeño Fiscal (IDF)?

El IDF es un instrumento del DNP que evalúa la viabilidad fiscal de los municipios, su capacidad de recaudo, endeudamiento y planeación de recursos. Este indicador, regulado por la Ley 617 de 2000, promueve la transparencia y el control social sobre la administración pública.

El informe del DNP señala que el 68 % de los municipios del país se encuentra en condición de riesgo fiscal, mientras que solo uno, Samacá, fue clasificado como “Sostenible”. En este contexto, la Alcaldía de Subachoque resaltó que su liderazgo demuestra que la disciplina presupuestal y la buena gestión son claves para mejorar la calidad de vida de la población.

El salto de Subachoque también fortalece la confianza ciudadana y abre nuevas oportunidades de inversión pública y privada. De acuerdo con la alcaldía local, un sólido desempeño fiscal facilita el acceso a recursos de cofinanciación que impulsan obras de infraestructura y servicios esenciales para la comunidad.

