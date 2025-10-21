Después de más de una década sin celebrarse, la Lotería de Cundinamarca trae de vuelta el Sorteo Extraordinario de Navidad, uno de los juegos más recordados por los colombianos. La entidad, en cabeza de su gerente Maribel Córdoba Guerrero y en alianza con la Lotería de la Cruz Roja, anunció este 20 de octubre que esta edición especial repartirá un premio mayor de $ 18.000 millones, reafirmando su posición como uno de los sorteos más esperados del país.

Lotería de Cundinamarca: resultado último sorteo 20 de octubre de 2025

El lanzamiento se llevó a cabo en el Museo Nacional de Colombia y contó con la presencia del gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, autoridades del sector, empresarios, distribuidores y loteros. Durante el evento, el mandatario destacó el impacto social y económico que este sorteo tiene para el departamento y para los colombianos que apuestan por la suerte cada diciembre.

Por su parte, la gerente de la Lotería de Cundinamarca, Maribel Córdoba Guerrero, subrayó el compromiso social que hay detrás del relanzamiento del tradicional juego. “Estamos recuperando una tradición que representa ilusión para los colombianos y recursos para nuestro sistema subsidiado de salud. Este sorteo no solo entrega premios millonarios, también salva vidas”, aseguró.

Asimismo, se reveló también que el plan de premios incluye un seco de $ 1.000 millones, otro de $ 500 millones, dos secos de $ 200 millones, cinco secos de $ 100 millones, cuatro de $ 50 millones, además de múltiples premios adicionales de $20 millones y $10 millones.

El evento también reunió a reconocidas personalidades como José Antonio Vargas Lleras, gerente de ENEL; Roberto Conde Romero, presidente (E) de Coljuegos; Liliana Lara Méndez, del Consejo de Juegos de Suerte y Azar; y Alfonso Gómez Méndez, exministro de Justicia, entre otros invitados.

¿Integración real o retórica? Los retos y oportunidades de la Bogotá-Cundinamarca del 2038

La Lotería de Cundinamarca invitó, no solo a los asistentes, sino a los colombianos, a no quedarse sin su billete del tradicional sorteo que “siempre se agota” y a participar en esta edición especial que combina tradición, esperanza y bienestar colectivo.

