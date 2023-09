Sergio Fajardo, excandidato presidencial lanzó fuertes críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro en los micrófonos del W Fin De Semana, en donde lo catalogó como “caótico y desorganizado”.

“El Gobierno del presidente Petro es caótico. Digo caótico porque ustedes ven la forma que está estructurado el Gobierno con un presidente que ha cambiado no sé cuántas personas de su gabinete, viceministros que han sido cambiados y cuantos cargos están todavía por llenar”, dijo en su primera intervención.

(Vea también: Inicia audiencia de juicio a Sergio Fajardo por irregularidades en contratación)

Añadiendo al tiempo que “es un Gobierno que no ha estado organizado, que las promesas que hace el presidente no se ven sobre la realidad, pasar de las propuestas a las acciones directas. Anuncios como los que ‘si en un mes no están ejecutando se van todos, pues ese tipo de afirmaciones. No están organizados, no hacen seguimiento y no hace seguimiento con los ministros, no tiene sentido; es difícil que se organice algo”.

“Es un presidente que es bien sabido de la cantidad de faltas que tiene de no asistir a reuniones, un presidente que promete algo y luego cambia de lugar”, puntualizó.

Explicando que “es un desorden, es caótico, y así no funciona la administración de un gobierno ni de cualquier institución que requiera un cabeza”.

Además, Fajardo puso sobre la mesa que el presidente Petro siempre es noticia “de una forma u otra”.

Sergio Fajardo también se refirió a otras de las banderas del Gobierno Nacional: los diálogos de paz con los diferentes grupos armados como el Eln.

“En primer lugar, el comisionado de paz, Danilo Rueda, es el mismo que estaba visitando las cárceles donde estaba haciendo primeros contactos con el hermano de Petro, Juan Fernando, hablando de ese tema en el mundo de las prisiones”, dijo.

Añadiendo que “el tema del Eln es muy diferente al de las disidencias Farc y Clan del Golfo”.

(Lea también: Fajardo reapareció con duro mensaje contra Petro, pero anunció que no saldrá a marchar)

Pero que de igual forma tiene la impresión de que “s e está construyendo un rumbo y espero que funcione el proceso de paz con el ELN, los otros son muy distinos ”.

Finalmente añadió que “los procesos de paz son complejísimos: tiene un proceso de paz con el señor ‘Mordisco’ e ‘Iván Márquez’ que se salieron del acuerdo de paz. Es un caos esa negociación y después tiene todo el problema de la criminalidad en el pai, es un problema gigantesco”.