Ya se dio a conocer los 26 nombres de los jugadores que vestirán la Tricolor en los dos primeros partidos de las Eliminatorias para el Mundial de 2026.

Luis Fernando Suárez habló en ‘El Alargue’ de Caracol sobre los convocados de Colombia y emitió una opinión respecto a aquellos que fueron seleccionados y no han contado con muchos minutos en lo que va de la temporada, poniendo como ejemplo su experiencia en Costa Rica.

Asimismo, se refirió a ese equilibrio que hay que encontrar en un plantel entre la juventud y la experiencia, resaltando el cambio paulatino que debe haber, sobre todo, en una selección nacional.

Estas fueron las declaraciones de Luis Fernando Suárez

Convocados para enfrentar a Venezuela y Chile

Críticas a la nómina: Yo creo que uno ya tiene hasta una respuesta de cajón a eso, al final siempre va a haber un montón, y a ustedes les gusta hacer el ejercicio de, quién faltó y de esos hay como 40 o 50 más, y quién sobra y esos son cuatro, cinco o seis. Es una situación inherente al cargo de técnico, yo creo que uno tiene que ser tranquilo. Lo que sí, creo que lo que debe hacer uno como entrenador en una Selección, es ser totalmente autónomo, porque si uno no es autónomo en eso, cualquier cosa no se puede dar. Pero en determinado momento si se tiene que perder es mejor perder eligiendo uno propiamente y no eligiendo lo que digan los demás.

Balance entre juventud y experiencia: Es necesario hacerlo, cuando uno tiene que hacer esos cambios drásticos o cambiar totalmente todos los jugadores es porque está haciendo algo mal. Lógicamente que las selecciones siempre deben tener esa situación de ir cambiando poco a poco, mirando los nuevos, despidiendo bien a los viejos, pero que sea una situación que ni se dé cuenta uno, que se vaya dando per se y creo que eso es lo más importante. Entonces cuando se dan esos cambios generacionales, me parece que lo que está haciendo hoy Colombia es bueno, es necesario. Que no está empezando ahora, me parece que el profe Lorenzo lo ha hecho correctamente, ha puesto o a mirado gente poco a poco juntándolos con veteranos que te pueden ayudar con la adaptación de esos muchachos jóvenes. Yo creo que esas cosas no se pueden hacer con un formato exprés, cuando se hace eso es porque algo malo se está haciendo, Colombia me parece que está haciendo el camino correcto.

Trabajo de Néstor Lorenzo: Lo más importante es que lo que él ha mostrado desde que llegó hasta ese último partido que se jugó contra Alemania demuestra que el progreso es constante y que el entendimiento de los jugadores se nota, que el trabajo que está haciendo él es bueno. Creo que ahí es donde está la situación, el conocimiento del técnico para con los jugadores me parece que es vital. Y un poco eso ya lo tiene él, viene desde el tiempo de José Pékerman, ha estado conociendo el fútbol colombiano, sabe cuál es nuestro pensamiento y eso me parece que es una ventaja para él y que la ha sabido aprovechar de buena manera. Esa sensación que se ha dado en nuestros partidos de eliminatorias le da a uno una relativa tranquilidad, que ojalá después no se de esa situación en que uno crea que ya por el hecho de que uno creo que por el hecho de que son siete equipos los que clasifican por Sudamérica al Mundial uno se relaje mucho y de pronto tenga alguna sorpresa. Eso me parce que es lo más importante, pero lo que se ve de trabajo, lo que se ve me parece de seriedad en el trabajo, me gusta, tengo una buena sensación desde los partidos que vi este año anterior.

Adaptar la nómina al rival: Totalmente de acuerdo, yo creo que nosotros tenemos que cambiar un poquito el discurso ese de que, por ejemplo, ‘once que gana no se pierde’. Hay que estar conscientes que hay unas estrategias que hay que tener en cuenta, de que el fútbol de hoy es muchísimo más rápido, de que habrá algunas situaciones específicas de un partido que no te las da otro encuentro, que de pronto hay un jugador que para un partido es específicamente bueno en determinada labor que hay que hacer y para otro no. En ese sentido hay que mirar, cada partido es un mundo diferente, no solamente por las canchas donde se juega, uno de local y otro de visitas. Sino por el equipo que uno vaya a enfrentar, por las circunstancias que se dan en un juego y después para el otro. Hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta que ante uno no consideraba, eran once titulares y nada más. Hoy creo que uno no puede pensar en eso.

Polémica por Mina y Borré

No se está premiando el presente: Yo no sé si llamarle a eso protección (a los veteranos) y no puedo decir absolutamente nada al respecto, hubo una situación específica en el caso de esos que usted menciona, pero uno como seleccionador siempre pensará que hay otras cosas que no solamente sean el que un jugador esté jugando durante 90 minutos de todos los partidos hace tres meses, sino también lo que ese jugador genera para el equipo. Yo creo que hay que tener en cuenta todo es. Se ha hablado mucho de liderazgo y una de las cosas que más se hablaba en Colombia era eso, a veces. Desde la total ignorancia, porque no sé quiénes son los que generan liderazgo en la Selección, me parece que uno debe tener eso en cuenta. Hay veces el seleccionador ya debe llamar a alguien o jugadores que, aunque en determinado momento no estén en el ciento por ciento de su condición futbolística, ese jugador puede servirle al camerino, al momento. Hay por ejemplo es un momento importante, la Selección viene de no clasificar a un mundial, se necesita gente de carácter que haya vivido cosas, incluso hasta derrotas como para poder contagiar a estos muchachos jóvenes. Entonces no solo esa situación de que todo el mundo esté jugando muy bien, sino las características de camerino dan la necesidad de tenerlo y las cualidades de los jugadores es importante tenerlas en cuenta.

Criterios para convocar jugadores: Le pongo un ejemplo que tuve en Costa Rica, siempre es importante resaltarlo, Brayan Ruiz es un jugador que tuvo en la Selección de Costa rica durante un montón de tiempo, jue un jugador muy importante para el crecimiento de la Selección. El último año que tuvo fue cuando jugó el mundial y para mí fue importantísimo que él estuviera en el mundial. Jugó medio tiempo contra España, pero creo que fue el que equilibró un montón de cosas, incluso después de ese partido, conversando con los jugadores más jóvenes, más chicos para que pudieran responder de manera distinta de pronto a lo que se podía pensar que podía darse contra Japón. Esa clase de cosas las necesita uno en un equipo. En la cancha generaba, no solo buen fútbol, sino que genera respeto de los demás, porque es un jugador que ha hecho cosas muy importantes. Jugó 50 o 60 minuto, pero en el camerino, en el hotel, en todo lo que uno donde determinadamente necesita a alguien con esas experiencias fue vital para mí.

Proyección a futuro

¿Ya está en Colombia? No, sigo en Estados Unidos. Tengo ganas, el fútbol siempre te llama y sobre todo después de todas estas cosas. El Mundial pasado para mí fue muy aleccionador en muchas cosas. Hay que estar estudiando mucho pero también con muchas ganas de volver a hacer cosas, de pronto hace cosas distintas y eso es necesario hacerlo.

Categorías menores: Eso es una cosa que sí he estado pensando que se está acerando más, porque lógicamente hay momento en los cuales uno debe pensar en que hay que estar un poco más tranquilos, en dejar el fútbol y para mí es una de las cosas bien vitales. Y sobre todo ahora después de mirar todas las cosas, lo que uno ve en el fútbol moderno, la prontitud con la que los jugadores llegan a ser profesionales y súper millonarios. De pronto en Colombia se necesita que se tenga una cabeza mucho más fuerte para poder situarse en esas cosas. Si antes era difícil ahora sí que es más todavía. Iniciar en menores sería espectacular.