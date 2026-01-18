La Alcaldía de Fusagasugá anunció que adelantará las investigaciones correspondientes tras conocerse, por medio de redes sociales, un nuevo caso del llamado “usted no sabe quién soy yo”, presuntamente protagonizado por la secretaria de Hacienda municipal, Gladys Mireya Pardo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: El pueblo de Cundinamarca con más viejos: es ‘ciudad jardín’ de Colombia y tiene clima ideal)

El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó y causó una ola de reacciones entre ciudadanos y líderes de opinión.

En las imágenes se observa a la funcionaria visiblemente alterada mientras discute con agentes de tránsito que procedían a imponerle un comparendo por estacionar su vehículo en un lugar prohibido, obstruyendo la vía. Durante el altercado, Pardo habría utilizado su cargo como argumento para evitar la sanción.

“Yo soy la secretaria de Hacienda, no me vaya a hacer esto. Voy a llamar al alcalde, ustedes están muy abusivos con la gente”, se le escucha decir en el material audiovisual, palabras que para muchos internautas evidencian un intento de presión indebida frente a un procedimiento legal.

Ante la controversia, Caracol Radio consultó con la administración municipal, la cual confirmó que el hecho ocurrió en el mes de diciembre. Según la Alcaldía, el comparendo por estacionamiento en sitio prohibido sí fue impuesto, tal como lo establece el Código Nacional de Tránsito, que aplica por igual a todos los ciudadanos, sin distinción de cargos o funciones públicas.

La administración también explicó que, dado que la propietaria del vehículo se presentó durante el procedimiento, se procedió al desenganche del automotor de la grúa, una acción contemplada en la normativa vigente cuando se cumplen los requisitos establecidos. No obstante, aclararon que el proceso sancionatorio continúa su curso normal, como sucede en cualquier infracción de tránsito.

Adicionalmente, la Alcaldía informó que los hechos ya fueron puestos en conocimiento de los entes de control, con el fin de que verifiquen las actuaciones tanto de la funcionaria involucrada como de los demás servidores públicos que participaron en el procedimiento. De manera paralela, se hará un análisis interno para evaluar el comportamiento de los implicados y determinar si hubo faltas disciplinarias.

La indignación ciudadana no solo se ha centrado en las palabras de la secretaria, sino también en la actitud de algunos de sus familiares, quienes —según testigos— increparon a los agentes de tránsito con gestos y expresiones ofensivas, mientras estos mantenían una conducta profesional y respetuosa.

Para muchos habitantes de Fusagasugá, el episodio reaviva el debate sobre el uso indebido del poder y la importancia de que los funcionarios públicos den ejemplo de respeto por la ley y las autoridades.

El caso sigue en revisión y se espera que las investigaciones determinen responsabilidades, en medio de un llamado generalizado a la igualdad ante la ley y al cumplimiento estricto de las normas de convivencia ciudadana.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.