En audiencia reservada el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso afirmó ante la JEP que el expresidente Álvaro Uribe como gobernador “siempre tuvo conocimiento” de la operación que derivó en la Masacre de El Aro.

Según lo declarado por el exjefe del paramilitarismo, conoció desde el 96 sobre los contactos y preparativos que culminaron en la masacre de octubre del 97´. De acuerdo con el excomandante de las AUC, el aún vivo general (r) Iván Ramírez (a quien Estados Unidos le retiró la visa por sus investigaciones y es procesado por la JEP) fue quien lo envió a “coordinar todo” para la operación paramilitar, pedida según Mancuso “por Pedro Juan Moreno”.

Pero según Mancuso, Pedro Juan Moreno era simplemente un razonero que “venía a nombre de Uribe”, gobernador para la época del departamento de Antioquia.

“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que me pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní, el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba me llevó a reunirme a la finca de Uribe, por el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro” sentenció.

Además, el exparamilitar frente a dicha masacre aseveró que estuvo reunido con el general (r) Alfonso Manosalva excomandante de la Cuarta Brigada en 1996 cuando comenzaron los preparativos. Señala que allá se encontró al general Ramírez Quintero, quien precisamente fue el que lo envió a hablar con Manosalva (porque como se dijo previamente, asegura Mancuso que Ramírez ordenó coordinar todo militarmente).

La génesis de la operación que derivó en la Masacre de El Aro, según Mancuso

Al ser cuestionado en dicha diligencia reservada sobre las motivaciones para la incursión paramilitar en los corregimientos de El Aro y La Granja, Mancuso afirmó categóricamente que la planeación en conjunto con la gobernación de Antioquia se produjo a través del exsecretario Pedro Juan Moreno.

Según Mancuso, Moreno les dijo que desde la gobernación había una “preocupación enorme” porque estaban recibiendo información que la guerrilla estaba llevando a los secuestrados hacia ese sector, la cual coincidía con lo que también les había expresado el hoy general (r) Iván Ramírez Quintero.

Posterior a ello vino la reunión de Mancuso con los generales (r) Ramírez y Alfonso Manosalva (fallecido previo a la masacre).

“…entonces el comandante Carlos Castaño me dice organiza esa situación, yo me contacto con el general Iván Ramírez y le pido que me contacte con el comandante de la Cuarta Brigada para ejecutar la operación, cuando voy allá incluso me encuentro al general Ramírez, en esa oficina con el general Manosalva y ahí con Manosalva intercambiamos información de inteligencia, sacamos los planos los que él tenía allí, me mostró la ubicación ,me entregó órdenes detalles, información de campamentos, apoyo, corredores de movilidad ,me explicó todo” narró.

Ya posteriormente, reveló a la jurisdicción que vino la reunión privada entre comandantes paramilitares, en la que estuvieron Carlos Castaño, Vicente Castaño, Carlos García Fernández “Doble Cero” y empezaron a planificar la operación que derivó en la tortura y asesinato de más de 17 personas a manos de más de 100 paramilitares, así como el desplazamiento forzado de otras víctimas en octubre de 1997.

Adicionalmente, Mancuso señaló que debido a la muerte del general (r) Alfonso Manosalva Flórez, el general que continuó con la planificación de la Masacre de El Aro fue un general de apellido “Ospina”, frente al cual Mancuso no mencionó su nombre. (Cabe decir que el sucesor del general Manosalva en la Cuarta Brigada fue el general (r) Carlos Ospina Ovalle).

