Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una mujer de 69 años habría sido víctima de una estrategia de engaño en un cajero automático en Ibagué, en hechos ocurridos en junio de 2025. Según lo informado por la Fiscalía General de la Nación, este caso involucró a dos hombres identificados como Carlos Julio Dueñas Guzmán y Michael Andrés Lombana Bustos, quienes fueron capturados en Bogotá tras ser señalados como los presuntos responsables de un robo que superó los 13 millones de pesos. La investigación apunta a que aprovecharon la vulnerabilidad de la adulta mayor mientras intentaba retirar dinero, situándose en un contexto donde las víctimas, especialmente de la tercera edad, suelen confiar en la aparente normalidad de transacciones bancarias cotidianas.

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El episodio inició cuando la mujer se acercó a la máquina para realizar un retiro. Según la Fiscalía, los sospechosos emplearon métodos para manipular el cajero y generar dificultades técnicas aparentes. Está documentado que Michael Andrés Lombana Bustos habría interferido el funcionamiento habitual del dispositivo, permitiendo así que la operación de la víctima se complicara. Fue en ese momento cuando Carlos Julio Dueñas Guzmán presuntamente procedió al intercambio de la tarjeta bancaria de la mujer sin que ella lo notara.

Posteriormente, la víctima empezó a recibir notificaciones de su banco sobre movimientos inusuales: retiros inesperados que sumaban 2 millones de pesos y, de manera adicional, una compra por 11,7 millones de pesos en un establecimiento comercial, específicamente para la adquisición de una pulsera de oro. Los detalles del caso, confirmados por la Fiscalía General, demuestran un modus operandi que combina manipulación tecnológica y engaño directo, aprovechándose del desconocimiento o la falta de pericia de algunos usuarios de edad avanzada respecto al manejo de cajeros automáticos.

Tras la denuncia y la investigación correspondiente, una fiscal adscrita a la Seccional Tolima imputó a ambos capturados los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. Cabe resaltar que ninguno de los señalados aceptó los cargos en su contra. Las autoridades, contando con el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) y el apoyo de la Policía y el Ejército Nacional, realizaron las capturas en Bogotá, donde se consumó la operación judicial en curso.

¿Cómo engañaron a la adulta mayor en el cajero electrónico de Ibagué?

La Fiscalía General de la Nación detalló que los señalados usaron artimañas para manipular el cajero, dificultando su funcionamiento y confundiéndola. En medio de este engaño, uno de los implicados habría cambiado su tarjeta sin que ella se percatara, logrando así acceder a su dinero y realizar compras con sus recursos.

¿Qué delitos les imputaron a los capturados por el robo en el cajero de Ibagué?

De acuerdo con la información oficial, la fiscal de la Seccional Tolima imputó a los capturados los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. Estos delitos corresponden al acceso ilícito a recursos ajenos y al uso indebido de información confidencial para obtener un beneficio económico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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