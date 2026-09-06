Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Horas antes de morir en un operativo policial llevado a cabo en Riohacha, Rosa Angélica Tarazona Tarazona, conocida como ‘La Bebesita’, compareció de manera virtual ante un juez. En la audiencia realizada el jueves 3 de septiembre, la joven de 20 años aceptó cargos por concierto para delinquir agravado, según la Fiscalía General de la Nación. El proceso legal contra Tarazona había avanzado mediante un preacuerdo con el ente acusador, donde se contemplaba una pena de 36 meses de prisión por su papel de cómplice en una organización delictiva. Sin embargo, la sentencia formal nunca llegó a materializarse, pues, esa misma noche, un operativo de las autoridades que tenía como objetivo a los cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) terminó con la vida de Tarazona y de su pareja sentimental, Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’.

Sigue a PULZO en Discover

En la diligencia judicial, que quedó registrada en video, el juez de conocimiento de Riohacha pidió a Tarazona que encendiera la cámara para confirmar su presencia y viabilidad del proceso, algo que evidencia el carácter virtual de la sesión. De acuerdo con la información, la defensa de Tarazona, representada por el abogado Cristian Morelli Espinel, argumentó que la joven debía cumplir la pena bajo detención domiciliaria. Uno de los puntos destacados de la solicitud fue su condición de madre de dos hijos menores de edad. A pesar de la petición, la Fiscalía solicitó que, tras emitirse la condena, se expidiera una orden de captura y que Tarazona fuera recluida en un establecimiento penitenciario.

El abrupto operativo realizado por las autoridades en la noche interrumpió el proceso que apenas horas antes se ventilaba en los estrados judiciales. Las autoridades señalan a ‘La Bebesita’ por tener roles clave dentro de la estructura de las ACSN, incluyendo manejo de finanzas, pagos a integrantes armados, logística y seguridad. Más allá de su relación sentimental con alias ‘Bendito Menor’, planeaban casarse y su figura había tomado relevancia pública, también por sus frecuentes publicaciones conjuntas en redes sociales. El caso deja en evidencia el impacto de las acciones policiales sobre procesos judiciales en curso y destaca la dimensión personal y familiar de quienes participan en organizaciones delictivas, circunstancias todas que quedaron truncadas junto con la vida de Tarazona y Pérez Toncel.

¿Por qué alias ‘La Bebesita’ enfrentaba cargos por concierto para delinquir agravado?

Alias ‘La Bebesita’ aceptó cargos por concierto para delinquir agravado al ser señalada como cómplice en la estructura de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Esto implicaba su presunta participación en actividades como manejo financiero, pagos a integrantes armados, logística y seguridad dentro del grupo criminal.

¿Qué papel cumplía alias ‘La Bebesita’ dentro de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada?

Según las autoridades, ‘La Bebesita’ tenía responsabilidades en el área financiera, el pago a los integrantes armados, logística y seguridad de la organización. Estas funciones confirmaron su involucramiento activo en la estructura de las ACSN, motivo por el cual la Fiscalía General de la Nación la vinculó al proceso judicial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.