Por: EL PILON SA

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Rosa Angélica Tarazona Tarazona, conocida como ‘La Bebesita’, vivió sus últimos momentos en medio de un proceso judicial que atrajo la atención pública por el desenlace inesperado y trágico que tuvo lugar en Riohacha. Horas antes de morir junto a su pareja sentimental, Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’ o ‘Naín’, durante un operativo policial, la joven de 20 años participó virtualmente en una audiencia ante un juez de conocimiento de la ciudad, como parte de una causa por concierto para delinquir agravado, delito que asumió como cómplice. De acuerdo con la información registrada en video durante la diligencia, el juez pidió a Tarazona que encendiera la cámara para continuar, pues no se lograba verificar su presencia a distancia.

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La audiencia, celebrada el jueves 3 de septiembre, ofrecía una perspectiva completamente distinta de lo que sucedería horas después. En ese momento, Tarazona había llegado a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el que aceptó cargos con la expectativa de que recibiría una pena de 36 meses de prisión. Según la defensa, encabezada por el abogado Cristian Morelli Espinel, existían argumentos para solicitar detención domiciliaria, principalmente por la condición de madre de la joven, quien tenía dos hijos menores de edad. Sin embargo, la Fiscalía solicitó que, tras dictarse la sentencia, se emitiera una orden de captura para trasladarla a un establecimiento penitenciario.

El proceso legal quedó interrumpido abruptamente esa misma noche. Un operativo en Riohacha terminó con la muerte de Tarazona, su pareja Pérez Toncel, señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), y otros dos presuntos delincuentes. La sentencia que se esperaba para ‘La Bebesita’ nunca llegó a emitirse, dejando en suspenso el destino judicial que ella misma había aceptado horas antes.

De acuerdo con las autoridades, Tarazona se encargaba de funciones clave dentro de la organización, como la gestión de finanzas, pagos al personal armado, logística y seguridad interna. Además, su figura había ganado notoriedad en redes sociales por las publicaciones que compartía con ‘Bendito Menor’, con quien planeaba casarse.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál era el proceso judicial que enfrentaba Rosa Angélica Tarazona Tarazona, alias ‘La Bebesita’, en el momento de su muerte?

Rosa Angélica Tarazona Tarazona estaba en medio de un proceso judicial por el delito de concierto para delinquir agravado, delito que aceptó como cómplice ante un juez en Riohacha. La Fiscalía General de la Nación buscaba que cumpliera la condena en prisión, mientras la defensa solicitaba detención domiciliaria, en parte por su rol como madre. El proceso se detuvo con su muerte, por lo que no se llegó a dictar sentencia.

¿Qué papel desempeñaba ‘La Bebesita’ dentro de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN)?

Según las autoridades, ‘La Bebesita’ se ocupaba principalmente de temas financieros, pagos internos, logística y la seguridad de la organización criminal. Su cercanía sentimental con alias ‘Bendito Menor’, cabecilla de las ACSN, también la hacía visible en redes sociales, donde compartía contenido junto a él y difundía aspectos de su relación personal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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