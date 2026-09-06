Por: EL PILON SA

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Horas antes de protagonizar un trágico desenlace en Riohacha, Rosa Angélica Tarazona Tarazona, conocida como ‘La Bebesita’, asistió de manera virtual a una audiencia judicial en la que aceptó cargos relacionados con concierto para delinquir agravado. Esta diligencia tuvo lugar el jueves 3 de septiembre, ante un juez de conocimiento de Riohacha, y fue registrada en video. Durante la audiencia, el juzgado tuvo que solicitarle que encendiera su cámara, dado que al principio no era visible su presencia virtual, permitiendo así que el proceso continuara. Nada hacía prever en ese momento el destino que aguardaba a Tarazona y a Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’ o ‘Naín’, su pareja sentimental.

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Según lo expuesto durante la diligencia, Tarazona había llegado a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. En este pacto, la joven admitía ser cómplice en el delito de concierto para delinquir agravado y se enfrentaba a una condena de 36 meses de prisión. Aunque este acuerdo estaba avanzado, la sentencia aún no había sido emitida formalmente por el juez. Mientras la Fiscalía solicitaba que, una vez dictada la sentencia, se expidiera una orden de captura para trasladar a Tarazona a un establecimiento penitenciario, la defensa –a cargo de Cristian Morelli Espinel– buscaba que la joven pudiera cumplir su eventual condena bajo detención domiciliaria, argumentando su condición de madre de dos hijos menores de edad.

No obstante, el proceso nunca logró completarse. Poco después de terminada la audiencia, durante una operación policial en Riohacha, Tarazona y su pareja, alias ‘Bendito Menor’, fueron abatidos junto a otros dos delincuentes. Pérez Toncel era señalado como uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y la participación de ‘La Bebesita’ en dicho grupo, según las autoridades, estaba vinculada a asuntos financieros, pagos a integrantes armados, logística y seguridad. Además, su notoriedad pública creció debido a las publicaciones en redes sociales que compartía con ‘Bendito Menor’, con quien tenía una relación sentimental y planes de matrimonio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ‘La Bebesita’ enfrentaba una posible condena de 36 meses de prisión?

‘La Bebesita’, cuyo nombre real era Rosa Angélica Tarazona Tarazona, aceptó durante una audiencia judicial su responsabilidad como cómplice en el delito de concierto para delinquir agravado. Este delito consiste en unirse o colaborar con un grupo de personas para cometer crímenes, agravándose por la finalidad o los medios utilizados. El preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación contemplaba una condena de 36 meses de prisión, aunque la sentencia aún no había sido emitida antes de su fallecimiento.

¿Cuál era el papel de ‘La Bebesita’ dentro de la organización criminal ACSN?

Según las autoridades, Rosa Angélica Tarazona Tarazona desempeñaba funciones clave relacionadas con las finanzas, los pagos a los integrantes armados, así como la logística y la seguridad dentro de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Su perfil público también estuvo marcado por las publicaciones que compartía al lado de alias ‘Bendito Menor’, señalado cabecilla de ese grupo armado ilegal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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