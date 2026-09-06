Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Horas antes de perder la vida en medio de un operativo policial en Riohacha, Rosa Angélica Tarazona Tarazona, conocida como ‘La Bebesita’, compareció virtualmente ante un juez de conocimiento en esta ciudad para aceptar cargos por concierto para delinquir agravado. La diligencia se realizó el jueves 3 de septiembre y quedó registrada en video, según registros citados por INFONEGRO. Tarazona, de apenas 20 años, enfrentaba un proceso que podía resultarle en una pena de 36 meses de prisión, una situación que puso en evidencia el alcance de las investigaciones que lidera la Fiscalía General de la Nación en torno a las redes criminales de la región.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con lo presentado en la audiencia, Tarazona llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, aceptando responsabilidad en calidad de cómplice en el delito de concierto para delinquir agravado, es decir, por haber colaborado con una organización criminal. La defensa de la joven, liderada por el abogado Cristian Morelli Espinel, buscaba que pudiera cumplir una eventual condena bajo detención domiciliaria, teniendo en cuenta que era madre de dos menores de edad. Sin embargo, la Fiscalía había solicitado que, una vez emitida la sentencia, se ordenara su captura y traslado a un centro penitenciario. Este dilema jurídico quedó zanjado abruptamente por los hechos que se precipitaron más tarde esa misma noche.

Pocos anticipaban el trágico desenlace: durante el operativo realizado la noche del 3 de septiembre, las autoridades enfrentaron a quienes identificaban como integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). En el procedimiento fallecieron tanto ‘La Bebesita’ como Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’ o ‘Naín’, su pareja sentimental y presunto cabecilla de la estructura armada. De acuerdo con lo que señalan las autoridades, Tarazona tenía dentro de la organización responsabilidades clave en el manejo de finanzas, la logística, la seguridad y los pagos a miembros armados. Además, su perfil cobró notoriedad por las publicaciones en redes sociales junto a ‘Bendito Menor’, con el que planeaba casarse. La muerte de ambos deja abierto el interrogante sobre el impacto en la red a la que pertenecían y deja inconcluso el proceso judicial contra ‘La Bebesita’, cuya sentencia nunca llegó a pronunciarse.

¿Cuál era el papel de ‘La Bebesita’ dentro de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada?

Según autoridades citadas en el proceso, ‘La Bebesita’ ejercía funciones relacionadas con el manejo de finanzas, pagos, logística y seguridad dentro de la estructura de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Su rol como colaboradora se confirmó en la audiencia, donde aceptó cargos como cómplice de concierto para delinquir agravado.

¿Qué significa el delito de concierto para delinquir agravado y por qué fue procesada ‘La Bebesita’?

El concierto para delinquir agravado, según la acusación formal, se refiere a la configuración de alianzas para cometer delitos de manera organizada y sistemática. En este caso, ‘La Bebesita’ fue procesada como cómplice, al aceptarse que colaboró activamente en actividades ilícitas de la organización, lo que podría haberle representado una condena de hasta 36 meses de prisión, según lo señalado en la audiencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.