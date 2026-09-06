Por: EL PILON SA

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Horas antes de perder la vida en un operativo policial en Riohacha, Rosa Angélica Tarazona Tarazona, conocida como ‘La Bebesita’, había participado de manera virtual en una audiencia judicial. Durante la diligencia, aceptó los cargos de concierto para delinquir agravado, proceso que podía derivar en una condena de hasta 36 meses de prisión, de acuerdo con información difundida en la audiencia el jueves 3 de septiembre y consignada en video. Según el registro, el juez encargado solicitó en un momento a Tarazona que encendiera la cámara para constatar su presencia, lo que refleja el seguimiento minucioso del procedimiento judicial. Hasta ese instante, nada hacía prever el trágico desenlace que ocurriría esa misma noche para ella, su pareja Naín Andrés Pérez Toncel (alias ‘Bendito Menor’ o ‘Naín’) y otros dos individuos.

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La joven, de 20 años, había pactado un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación aceptando su papel de cómplice en el delito de concierto para delinquir agravado. Este acuerdo contemplaba una condena de 36 meses de prisión, aunque la sentencia definitiva no se había pronunciado formalmente al momento de su muerte. La defensa de Tarazona, liderada por el abogado Cristian Morelli Espinel, solicitaba la posibilidad de que pudiera cumplir la condena bajo detención domiciliaria, argumentando, entre otros aspectos, su condición de madre de dos menores. Por su parte, la Fiscalía pedía expedir una orden de captura para su traslado a un establecimiento penitenciario tan pronto se dictara sentencia.

Sin embargo, el desarrollo judicial se vio drásticamente interrumpido. Horas después de la diligencia, un operativo de las autoridades en la ciudad costera culminó con la muerte tanto de ‘La Bebesita’ como de ‘Bendito Menor’. Este último era señalado, según las autoridades, como uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo armado ilegal. Tarazona, además de su vínculo sentimental con Pérez Toncel y su intención de casarse con él, habría desempeñado dentro de la organización funciones vinculadas con la administración financiera, pagos a miembros armados, así como labores logísticas y de seguridad, de acuerdo con los reportes institucionales. La sentencia que definiría el futuro judicial de ‘La Bebesita’ nunca llegó a emitirse, cerrando abruptamente un caso que tenía implicaciones para la organización criminal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa el delito de concierto para delinquir agravado en Colombia?

El delito de concierto para delinquir agravado en Colombia se refiere a la asociación de varias personas para cometer delitos y, en su modalidad agravada, implica circunstancias que aumentan la gravedad del hecho, como cuando se vincula a organizaciones criminales estructuradas. En el caso de ‘La Bebesita’, la aceptación del cargo se relacionaba con su papel de cómplice dentro de una estructura criminal, según lo informado durante la audiencia.

¿Por qué la defensa de Rosa Angélica Tarazona solicitó detención domiciliaria?

La defensa de Rosa Angélica Tarazona, representada por el abogado Cristian Morelli Espinel, solicitó que la joven pudiera cumplir su condena bajo detención domiciliaria, argumentando, entre otros factores, su condición de madre de dos hijos menores. Esta solicitud surgió durante el proceso judicial antes de que la sentencia oficial se ocupara, y es un recurso contemplado en la legislación cuando existen circunstancias personales que lo justifican, siempre bajo consideración del juez correspondiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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