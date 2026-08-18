Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto en Cali, las operaciones de búsqueda, rescate y remoción de escombros han revelado desafíos adicionales, principalmente en materia de protección y seguridad de quienes participan en las zonas afectadas. Uno de los principales problemas que ha surgido es el riesgo biológico, ligado tanto a la presencia de cuerpos como a los residuos originados por la emergencia, según información recogida por el Cuerpo de Bomberos de Cali.

Sigue a PULZO en Discover

El cabo William León, miembro del Cuerpo de Bomberos de Cali, explicó que, frente a esta situación, las autoridades han aumentado el rigor en cuanto a las medidas de bioseguridad en los sitios donde continúa la labor de rescate. Esto ha significado el retiro de todas aquellas personas que no cuentan con las condiciones requeridas para estar en el lugar, como un esquema de vacunación actualizado y el equipo de protección personal adecuado. Según el propio León, “se ha retirado todo el personal civil, todo el personal que no cumple con los requisitos para estar en el sitio, el esquema de vacunación, equipo de protección personal, bioseguridad necesaria para estar en el sitio”.

Esta decisión busca reducir la exposición a agentes contaminantes y proteger tanto a los organismos de socorro como a los ciudadanos que, por curiosidad o desconocimiento, puedan acudir a las zonas activas. El mensaje de los Bomberos es enfático en la necesidad de cuidar no solo a los rescatistas involucrados, sino también a la comunidad caleña: “Debemos de cuidar no solo las personas que están aquí en el sitio, no solo cuidar los rescatistas que están trabajando, sino a toda la comunidad caleña”, subrayó el cabo.

En cuanto al proceso de recuperación de cuerpos en las áreas afectadas, existe un protocolo estricto para minimizar riesgos biológicos. Una vez se realiza la extracción, los equipos deben atravesar un corredor de descontaminación, de acuerdo con León. Además, el manejo de los residuos biológicos está contemplado en los protocolos de emergencia, y se garantiza su destino final en condiciones seguras. Estas medidas pretenden evitar que potenciales agentes peligrosos trasciendan de los lugares intervenidos, por lo que se hace un llamado a respetar los perímetros de seguridad, evitar la cercanía innecesaria y permitir que los equipos especializados trabajen con el equipamiento requerido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los riesgos biológicos tras un terremoto en Cali?

Los riesgos biológicos que aparecen tras un terremoto en Cali incluyen la presencia de cuerpos y residuos generados durante la emergencia, que pueden contener agentes contaminantes peligrosos tanto para rescatistas como para la población. Por ello, se implementan protocolos de bioseguridad, equipos de protección personal y corredores de descontaminación para evitar la propagación de estos riesgos fuera de las zonas afectadas.

¿Cómo protege el Cuerpo de Bomberos de Cali a los rescatistas y la comunidad durante las labores de emergencia?

El Cuerpo de Bomberos de Cali protege a los rescatistas y a la comunidad restringiendo el acceso únicamente a personas capacitadas y formadas en bioseguridad, retirando a los civiles y exigiendo el uso obligatorio de equipo de protección personal y esquemas de vacunación al día. Además, realizan la descontaminación del personal de rescate tras las labores y hacen un manejo seguro de los residuos biológicos conforme a los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.