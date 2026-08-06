Por: Noticiero 90 minutos

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El Gobierno nacional recientemente emitió una reglamentación que establece los lineamientos para quienes transiten en patinetas, bicicletas y motos eléctricas de baja velocidad. El objetivo central de esta normativa es mejorar la seguridad vial e indicar claramente los espacios en los que se puede circular con este tipo de vehículos. Según lo anunciado, el trámite de consulta de comparendos y multas para los conductores se puede realizar sin costo a través del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), de acuerdo con información de 90minutos.co. Este proceso, que solo necesita una conexión a internet, permite a los ciudadanos verificar en pocos minutos si tienen sanciones pendientes.

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Dentro de las nuevas disposiciones, el Gobierno estipula que los usuarios de vehículos eléctricos de movilidad personal, como patinetas y bicicletas eléctricas, deben acatar un límite máximo de velocidad de 25 kilómetros por hora en ciclorrutas, ciclobandas y demás corredores autorizados. Además, el uso del casco es obligatorio en todo el recorrido, buscando así reforzar la prevención de accidentes y la protección individual en caso de caídas o colisiones. Esta medida tiene como propósito principal la reducción del riesgo de siniestros viales.

La reglamentación también hace énfasis en que estos vehículos deben mantener su circulación únicamente por las zonas habilitadas para tal fin. Los usuarios no tienen permitido desplazarse por andenes o áreas diseñadas exclusivamente para el tránsito peatonal. Por otro lado, aquellas patinetas, bicicletas o motos eléctricas que estén diseñadas para un solo ocupante no pueden transportar acompañantes, norma que busca evitar accidentes por exceso de peso o inestabilidad del vehículo.

Otras obligaciones incluidas en la lista son el respeto a las señales y normas de tránsito vigentes y el mantenimiento adecuado de los vehículos para garantizar condiciones seguras de funcionamiento. Las autoridades de tránsito advierten, según 90minutos.co, que el incumplimiento de cualquiera de estas reglas puede generar sanciones, de acuerdo con lo previsto en la misma reglamentación. Con este paquete de medidas, el Gobierno espera lograr una convivencia más armónica entre peatones, ciclistas y demás actores de la vía pública, consolidando una movilidad urbana más segura y ordenada.

¿Cuáles son las principales obligaciones para quienes usan patinetas y bicicletas eléctricas?

Las obligaciones más relevantes incluyen el uso permanente de casco, no sobrepasar los 25 kilómetros por hora, circular solo por los espacios autorizados, respetar las normas de tránsito y no llevar acompañantes en vehículos diseñados para un solo ocupante. Además, es fundamental mantener el vehículo en condiciones seguras para su funcionamiento.

¿Qué es el SIMIT y cómo consultar multas de tránsito allí?

El Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) es una plataforma digital gratuita donde los ciudadanos pueden consultar el estado de sus comparendos y sanciones de tránsito desde cualquier dispositivo con acceso a internet, facilitando el cumplimiento y la verificación de sus obligaciones viales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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