Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, y Alejandro García, representante del Partido Verde, pasaron por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el debate de la reforma a la salud que sigue estancada en el Congreso.

Y es que el Centro Democrático anunció que seguirá rompiendo el quórum si es necesario para así frenar el avance de la reforma.

“A nosotros nos eligen para defender las ideas que representamos y eso implica el sistema de salud. La reforma dejará a los colombianos sin ella”, aseguró Valencia.

Asimismo, la senadora de oposición invitó al Gobierno a hacer las modificaciones y las ideas que tiene para mejorar la salud colombiana, pero “sin destruir el sistema”.

“A ellos les interesa mucho la salud preventiva, ¡háganlo! Llevar salud a los territorios apartados, el Gobierno lo que necesita es disponer los recursos”, aseguró.

De la misma manera, Paloma Valencia se refirió a la reunión que ella, junto con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tuvieron con el mandatario Gustavo Petro.

“Cuando uno presenta argumentos en contra de una reforma no da oxígeno, da argumentos. Los regímenes democráticos las diferencias se tramitan con cifras. Colombia no puede estar metida en un sistema en donde hacer oposición significa que a un gobierno no le vaya bien”, afirmó.

Por su parte, el representante García cuestionó las palabras del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en contra del Partido Verde.

“Es una declaración desafortunada, como partido lo encontramos irrespetuoso. Lo mínimo que uno quisiera es ser escuchado. Cuando Petro dijo que se iba a tomar un café con Uribe pasamos una carta para que nuestras proposiciones fueran observadas”, dijo.

“Brillantísimo el ministro con su declaración. Lo que generó fue más distancia. Este jueves tuvimos que retirarnos la bancada por el hecho de la recusación”, añadió. Sin embargo, reconoció la experiencia del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, al revertir las declaraciones del MinSalud.

“El ministro del Interior, con mucha más experiencia, más mesurado”, comentó.

El congresista del Partido Verde destacó que desde la colectividad les han dado la libertad de tomar posiciones diversas frente a la reforma a la salud. “Hay personas convencidas de la reforma y hay quienes tenemos grandes dudas”, concluyó.

