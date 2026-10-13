Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció que la extracción de grama que se está realizando en el parque La Florida, ubicado en la localidad de Engativá, corresponde a un proceso autorizado y controlado como parte de un Laboratorio de Innovación. De acuerdo con la información difundida por el IDRD, este laboratorio ha sido permitido mediante un permiso de uso temporal otorgado a la empresa Equiver S. A. S. El objetivo central de la iniciativa es recuperar tres canchas de fútbol que requieren mejoras en su infraestructura y condiciones para la práctica deportiva.

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Según detalló el IDRD, el laboratorio de innovación consiste en la evaluación de técnicas de cultivo, manejo y cosecha mecanizada de césped natural, así como la puesta en marcha de métodos para su recuperación. Los trabajos actuales han intervenido 20.180 metros cuadrados en las canchas seis, ocho y nueve. Estas superficies deportivas serán niveladas e intervenidas para instalar nueva cobertura vegetal y sistemas de riego que permitan mantener la calidad del césped. La entidad aclaró también que este procedimiento no corresponde a un contrato adicional de mantenimiento, sino a un permiso de uso temporal con contraprestación en especie, lo que implica que no se están generando desembolsos directos de recursos públicos en esta fase del proyecto.

El IDRD destacó el proceso de selección de las canchas sobre las que se permite intervenir. Antes de autorizar el uso, el instituto confirmó que no existían reservas ni asignaciones vigentes para las canchas seleccionadas, evitando así que el proceso interfiriera con actividades deportivas ya programadas. En tanto, las ocho canchas restantes del parque seguirán recibiendo la atención acostumbrada mediante el contrato regular de mantenimiento, apoyado por Aguas de Bogotá en las labores de poda, lo que garantiza que la oferta de espacios deportivos se mantenga mientras se desarrolla la recuperación de las zonas afectadas.

La responsabilidad técnica y económica del proceso recae sobre Equiver, que asume los costos estimados en 444 millones de pesos, sin cargar este monto al presupuesto público. Durante los seis meses que dura el permiso, la empresa tendrá a su cargo no solo la intervención, sino también el cuidado de las canchas. El IDRD se encargará de supervisar que las condiciones establecidas en el permiso se cumplan y que los resultados beneficien efectivamente a la comunidad, aspirando a mejorar la calidad de los escenarios deportivos del parque.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué beneficios traerá la recuperación de canchas en el parque La Florida?

La intervención autorizada por el IDRD busca elevar la calidad de tres canchas de fútbol en el parque La Florida mediante técnicas innovadoras de manejo y cultivo de césped. Esto fortalecerá las condiciones para la práctica deportiva y contribuirá al mejoramiento general de la infraestructura, favoreciendo a los habitantes de Engativá y a los usuarios de estos escenarios.

¿Qué implica un permiso de uso temporal con contraprestación en especie?

Según explicó el IDRD, este tipo de permiso permite a una organización ejecutar intervenciones específicas a cambio de una contribución no monetaria, en este caso la recuperación y mantenimiento de las canchas. Esto significa que no se usan recursos públicos para la obra y que la empresa a cargo asume tanto los gastos como la responsabilidad por la calidad de los trabajos realizados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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