Por: El Espectador

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El terremoto de 7,4 grados que ocurrió en San José del Palmar, Chocó, hace ya un mes, ha llevado al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella a tomar decisiones rápidas y puntuales en materia de reconstrucción. Tras la catástrofe, el presidente designó a diversas figuras conocidas para hacerse cargo de las regiones afectadas. Según información de El Espectador, aunque estas personas no cuentan todavía con un decreto o resolución formal que respalde su nombramiento, la premura de la emergencia hizo que asumieran funciones desde el primer momento.

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El primer nombre destacado es el de Jaime Uribe, quien quedó a la cabeza de la gerencia del “Fondo Milagro”. Este fondo fue creado oficialmente por el decreto 1379 de 2026 y, de acuerdo con la norma, las obligaciones de Uribe incluyen preparar y entregar el Plan General de Intervención, Recuperación y Reconstrucción, además de formular el presupuesto y plan anual de contratación. Debe, además, coordinar la vigilancia de los contratos resultantes, proponer alternativas ante retrasos o irregularidades y ser el puente con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, las entidades del Presupuesto General de la Nación y las administraciones locales. Todos los funcionarios “especiales” nombrados por la emergencia tendrán que rendirle cuentas directamente.

Otro personaje clave es Juan Manuel Muñoz, asignado para el Valle del Cauca. Inicialmente estaba planeado su traslado como embajador a Brasil, pero el presidente prefirió darle un papel protagónico en la reconstrucción. Cabe recordar que Muñoz ya había consolidado una relación con De la Espriella, pues fue el gerente de campaña en ese mismo departamento.

Por el lado del Chocó, se destaca la participación de José Leonidas Tobón, viceministro de Desarrollo Rural en el Ministerio de Agricultura. Tobón, oriundo del Chocó, ya mantenía contacto con las autoridades locales antes de aceptar este nuevo reto. Finalmente, la más reciente designación es la de Ana María Cuartas Saldarriaga, directora ejecutiva de la Sociedad de Mejoras de Pereira – ProRisaralda desde 2018, ahora encargada de la reconstrucción en Risaralda.

A estas figuras se suma el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien coordinará el llamado “‘plan milagro’ de reconstrucción”. De acuerdo con De la Espriella, la tarea será articulada entre Gobierno nacional, constructores, sector financiero, aseguradoras y los líderes locales en cada zona afectada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes lideran la reconstrucción en las regiones tras el terremoto en Chocó?

Según El Espectador, la reconstrucción en las zonas afectadas la lideran figuras como Jaime Uribe, encargado del Fondo Milagro; Juan Manuel Muñoz en Valle del Cauca; José Leonidas Tobón en Chocó y Ana María Cuartas Saldarriaga en Risaralda. Todos ellos trabajan bajo la coordinación del Gobierno nacional y especialmente del ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán, articulando esfuerzos municipales, departamentales y sector privado.

¿Qué funciones tiene el Fondo Milagro en la reconstrucción tras el terremoto de Chocó?

El Fondo Milagro, de acuerdo con el decreto 1379 de 2026 citado por El Espectador, tiene la tarea de definir y ejecutar el Plan General de Intervención, gestionar el presupuesto para reconstrucción, supervisar los contratos, proponer soluciones a dificultades y coordinar a los organismos estatales responsables de atender la emergencia y las etapas posteriores al desastre.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.