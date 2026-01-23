Luis Alfredo Acosta, indígena de la comunidad Nasa, fue nombrado como nuevo ministro de Igualdad, luego de la salida de Juan Carlos Florián. La decisión de Gustavo Petro provocó revuelo, pues Acosta tiene educación hasta el bachillerato y no tiene ningún tipo de experiencia en cargos públicos.

Sin embargo, la mayor polémica fue por un video del nuevo ministro cuando era guardia indígena en 2012. En las imágenes se ve a Acosta enfrentándose al Ejército e insultando a los soldados. ¿No le da vergüenza estar disparándole a inocentes? ¿no le da vergüenza defender un territorio que no le pertenece? ¿no le da vergüenza ser soldado?”, le dice a uno de ellos.

¿Qué pasó en Blu Radio hoy?

Blu Radio habló con el militar afectado, su nombre es Rodrigo García y hoy está retirado. La emisora logró que ambos, quienes pertenecían a bandos diferentes, se reencontraran y pudieran tener la conversación que tenían pendiente.

La conversación la empezó el ministro, que aseguró que lo estaba buscando hace mucho para pedirle excusas. “Yo lo estaba buscando, por mi mamá, la familia es la que más sufre, quería abrazarlo. Tenemos que juntarnos para sacar a Colombia adelante. Hace mucho tiempo quería hacer esta catarsis de pedir excusas por lo que pasó. Entiendo la situación de ustedes de guerra, de hostigamiento, de zozobra, de miedo, de dolor. Quería saludarlo, espero que esté muy bien”, dijo el funcionario.

Lejos de mantener un tono confrontativo, el sargento retirado expresó su agradecimiento por la conversación. “Impactado por una llamada de esta magnitud, es bienvenida con mi corazón abierto“, expresó.

A su vez, aprovechó para felicitar a Acosta por su nombramiento. “Tiene su derecho de formar parte del Estado colombiano y que mejor que él para el nuevo cargo, brindarle desde mi humildad y desde mi perspectiva las felicitaciones, que Dios lo guie, lo ilumine y le permita tomar las decisiones más acertadas”.

Incluso, habló de los estudios del ministro. “Sé que carece de algunos estudios profesionales y yo también. Hay muchas personas que han logrado demasiadas cosas sin necesidad de un diploma, un cartón y hay muchas personas con cartones que han hecho labores totalmente reprochables. El diploma no es un documento que acredite una profesión o que nos pueda hacer grandes o que nos limite”.

¿Qué dijo al militar agredido por el nuevo ministro de Igualdad en 2012?

“En mi no hay y nunca hubo resentimiento. Estaba cumpliendo mi funciones institucionales, fui garante y traté de hacer lo mejor posible. Tanto él como yo fuimos víctimas de algún estructurador que provocó esa acción. Yo por qué voy a tener resentimiento contra un grupo que estaban motivas por algo falto de sentido y estábamos peleando por unas tierras que uno se va y aquí quedan”, aseguró García, quien dejó claro que no guardó nada contra Acosta.

Néstor Morales le preguntó si había quedado con un tipo de molestia por la forma en la que fue agredido. “Mi molestia hubiera quedado donde, en vez de llorar, hubiera accionado mis armas, ahí sí habría resentimiento. No hay resentimiento porque yo obré correctamente y ellos no”.

Por otra parte, el sargento retirado contó que ahora trabaja en un ‘call center’ y tiene pensión del Ejército. Frente a ello, el ministro dijo que él fue un militar digno porque no les disparó y, por esto, le ofreció trabajo. “Quiero que me acompañe en mi seguridad, es lo más digno”.

Por último, García le pidió que en su labor como ministro de Igualdad también represente a las Fuerzas Armadas. “los soldados son del mismo país que los indígenas, también son minorías”, fue el pedido, a lo que el funcionario le confirmó que lo iba a hacer.

