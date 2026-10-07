Por: El Espectador

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La presencia de un puma en la zona rural de La Calera ha sido confirmada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), quien recogió evidencia a través de cámaras de seguridad. Sin embargo, la institución advirtió que este felino no sería responsable de todos los recientes ataques a animales de cría, como ovejas y cabros. Los hallazgos iniciales de los técnicos ambientales dan cuenta de lesiones en las víctimas que no se relacionan únicamente con la conducta predatoria típica del puma. Algunas heridas, por ejemplo, son similares a las que generan jaurías de perros, lo que cambia la perspectiva sobre los eventos registrados y la especie implicada en cada caso, según informó la CAR.

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Frente a la incertidumbre de la comunidad y la variedad de episodios de ataques, la Corporación tomó la determinación de profundizar en la investigación. Realizó la recolección de muestras de los animales afectados para análisis de ADN y la instalación de seis cámaras trampa en áreas clave. Estas cámaras permitirán identificar qué especies se desplazan por la zona, sus patrones de movimiento y su posible vinculación con los sitios donde se dieron los ataques, como detalló Magdala Iregui, directora de biodiversidad de la CAR. Además, equipos técnicos ejecutan recorridos sistemáticos en el terreno, buscando reconocer corredores de fauna y delimitar los sectores de mayor riesgo para el ganado doméstico.

El análisis detallado de las lesiones en los animales muestra variedad: se encontraron heridas punzantes en miembros posteriores y flancos, y en algunos casos, fracturas de vértebras cervicales. No obstante, en ciertos episodios, los daños eran más compatibles con ataques de caninos, entre ellos posiblemente perros domésticos o ferales. La CAR, en coordinación con la Alcaldía de La Calera y la Policía Nacional, avanza en la investigación de estos ataques, ejecutando a la par jornadas de educación ambiental tanto con los habitantes como con instituciones educativas; ya se ha sensibilizado a decenas de residentes, estudiantes y docentes de la zona, según reportó la entidad.

Sobre el manejo de animales muertos, la CAR hizo un llamado urgente a la comunidad para evitar el consumo de la carne de animales afectados por estos eventos. Según Iregui, esto puede exponer a los humanos a agentes patógenos peligrosos. Además, se recomienda no dejar restos de animales a la intemperie ni entregarlos como alimento a perros, ya que estas prácticas pueden incrementar la atracción de carroñeros y fomentar nuevos ataques por parte de caninos que adquieran el hábito de depredar animales de producción. En lo que avanzan estos análisis, la autoridad pidió reforzar la protección del ganado, sobre todo durante la noche, y reportar cualquier actividad sospechosa.

La CAR recalcó que el puma es parte natural del ecosistema y que, si bien su presencia puede originar conflictos, el propósito de estas acciones es reducir incidentes entre fauna silvestre, animales domésticos y comunidades rurales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué no se puede culpar solo al puma por los ataques de animales en La Calera?

Las investigaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), basadas en análisis de ADN y pruebas de cámaras trampa, han determinado que no todas las lesiones encontradas en los animales son compatibles con ataques de puma. De hecho, se hallaron características propias de ataques de perros domésticos y ferales, por lo que la entidad recomienda no atribuirle todos los casos a este felino.

¿Qué riesgos representa para los humanos el consumo de carne de animales atacados por fauna silvestre?

Consumir la carne de animales que han sido víctimas de ataques tras los que no se identifica la especie agresora, como advirtió la directora de biodiversidad de la CAR, Magdala Iregui, puede exponer a las personas a agentes patógenos peligrosos que podría portar el animal depredador. Por ello, la recomendación es no consumir y no exponer restos ni cadáveres de animales en la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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