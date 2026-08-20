Por: EL PILON SA

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La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar ha dado inicio a una investigación disciplinaria oficial contra Oswaldo Díaz Ortiz, concejal de Valledupar, tras la difusión de un video en redes sociales y medios de comunicación en el que se le observa portando un arma de fuego y profiriendo amenazas verbales dirigidas a miembros de una facción política contraria. La medida fue adoptada por el órgano de control luego de analizar el impacto y las posibles irregularidades evidenciadas en el comportamiento del funcionario, según consta en el documento firmado por la procuradora regional Angélica Olarte Becerra.

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De acuerdo con los hechos expuestos por la Procuraduría del Cesar, Díaz Ortiz podría haber incurrido en faltas disciplinarias al mostrar el arma y lanzar intimidaciones motivadas por diferencias ideológicas. En las imágenes viralizadas, el concejal afirma estar “listo para la guerra” y sostiene que cualquier “petrista que venga va a llevar balín”, respaldando su accionar en su condición de subteniente de la reserva y concejal, lo que generó preocupaciones sobre la seguridad y el ambiente político local.

Como parte de las diligencias ordenadas, el Ministerio Público ha solicitado a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales la realización de un peritaje técnico-científico sobre el video. Este procedimiento tiene como objetivo confirmar su autenticidad, descartar o identificar posibles ediciones, así como precisar el dispositivo utilizado para su grabación, fecha y lugar exactos del suceso, lo que resulta fundamental para esclarecer los hechos.

Sumado a esto, la Procuraduría exigió a la secretaría general del Concejo de Valledupar una certificación completa de la hoja de vida de Díaz Ortiz, incluyendo su credencial, acta de posesión, antecedentes laborales y registros internos de los últimos años. Igualmente, se revisarán todos los pronunciamientos públicos que haya emitido el concejal en relación con el video, con el fin de determinar la coherencia e impacto de sus declaraciones en la opinión pública.

Por su parte, Oswaldo Díaz Ortiz se pronunció frente a la controversia, asegurando que el material que circula ha sido editado y distorsiona sus palabras, pensamientos y manera de interactuar con quienes no comparten sus puntos de vista. Recalcó que nunca ha apoyado la “violencia, la guerra, el odio político ni la estigmatización” por motivos ideológicos. Además, en un mensaje a quienes se identifican con el petrismo y otras ideologías, expresó: “Podemos pensar distinto sin convertirnos en enemigos”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Procuraduría investigó al concejal Oswaldo Díaz Ortiz de Valledupar?

La Procuraduría abrió la investigación disciplinaria contra Oswaldo Díaz Ortiz debido a un video que circuló en redes sociales y medios de comunicación. En el video, el concejal aparece armado y emite amenazas verbales a personas con ideología política opuesta. El video generó preocupación por un posible caso de intimidación y uso indebido de su cargo, lo que llevó al ente de control a analizar la autenticidad del material y las posibles faltas cometidas.

¿Qué pruebas recolectará la Procuraduría en el caso del video del concejal de Valledupar?

La Procuraduría ordenó recolectar pruebas técnicas y documentales, entre ellas un análisis técnico-científico del video para confirmar su autenticidad y detalles de grabación. Además, solicitará a la secretaría general del Concejo de Valledupar toda la información relevante sobre la trayectoria de Díaz Ortiz y revisará los pronunciamientos públicos realizados por el concejal sobre el caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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