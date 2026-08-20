Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar tomó la decisión de abrir una investigación disciplinaria oficial contra Oswaldo Díaz Ortiz, concejal de Valledupar, debido a la difusión de un video en donde aparece sosteniendo un arma de fuego y lanzando amenazas con contenido político. De acuerdo con el documento elaborado y firmado por Angélica Olarte Becerra, procuradora regional, el funcionario habría incurrido en presuntas faltas disciplinarias al mostrar el arma y proferir advertencias contra personas de diferentes tendencias políticas. En el video, Díaz Ortiz declara estar “listo para la guerra” y asegura que a cualquier “petrista que venga va a llevar balín”. El concejal sostiene que el porte de arma está justificado por su condición de subteniente de la reserva y su cargo en el concejo.

Sigue a PULZO en Discover

La Procuraduría, como parte clave en este proceso, ordenó recaudar pruebas técnicas y documentales. Solicitó específicamente la intervención de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para efectuar un análisis técnico-científico del video, teniendo como objetivo confirmar la autenticidad del material, descartar la existencia de alteraciones o ediciones, identificar el dispositivo con que fue grabado y precisar el lugar y la fecha en que ocurrió la grabación. Además, el ente disciplinario pidió a la secretaría general del Concejo de Valledupar una certificación completa de la hoja de vida de Díaz Ortiz, junto a su credencial, acta de posesión y antecedentes laborales e internos de los últimos años. Asimismo, la Procuraduría revisará los pronunciamientos públicos realizados por el funcionario en torno a la publicación del video que generó la polémica.

Frente a la situación, el propio concejal indicó que el material compartido en redes sociales “presenta una edición y una construcción que no refleja fielmente mis expresiones, mis pensamientos ni mi manera de relacionarme con quienes tienen posiciones políticas diferentes a las mías”. Díaz Ortiz también afirmó que nunca ha sido partidario de promover “la violencia, la guerra, el odio político ni la estigmatización”, especialmente en relación a quienes simpatizan con el petrismo y otros sectores políticos distintos al suyo. Finalmente, hizo un llamado a la convivencia en medio de las diferencias de pensamiento: “Podemos pensar distinto sin convertirnos en enemigos”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Procuraduría investiga al concejal Oswaldo Díaz Ortiz en Valledupar?

La Procuraduría abrió esta investigación tras la aparición de un video en el cual Oswaldo Díaz Ortiz sostiene un arma y lanza amenazas verbales con orientación política, lo que podría constituir una falta disciplinaria. Según el documento oficial firmado por la procuradora regional Angélica Olarte Becerra, el concejal habría intimidado a personas por motivos ideológicos.

¿Qué medidas tomó la Procuraduría para esclarecer el caso del concejal y el video de amenazas?

El ente de control ha ordenado recoger pruebas técnicas, incluyendo un peritaje del video para establecer su autenticidad y contexto, así como la solicitud de documentos laborales y antecedentes del concejal. También revisará las declaraciones públicas de Díaz Ortiz respecto al contenido del video y a sus acciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.