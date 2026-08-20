Por: EL PILON SA

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La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar inició una investigación disciplinaria contra el concejal de Valledupar, Oswaldo Díaz Ortiz, luego de la difusión de un video en el que aparece sosteniendo un arma de fuego y lanzando amenazas verbales en contra de integrantes de un sector político contrario. Esta medida busca esclarecer los hechos registrados en la grabación que circuló en redes sociales y medios de comunicación, donde Díaz Ortiz afirma estar “listo para la guerra” y advierte que cualquier “petrista que venga va a llevar balín”, justificando su actuar bajo el argumento de ostentar el rango de subteniente de la reserva y ser concejal, según el documento de apertura firmado por Angélica Olarte Becerra, procuradora regional.

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De acuerdo con la Procuraduría, la investigación se dirige a establecer si el funcionario pudo incurrir en irregularidades por exhibir una arma y proferir amenazas relacionadas con motivaciones políticas. La evidencia clave, el video en cuestión, será objeto de un análisis técnico-científico solicitado a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, con el fin de verificar la autenticidad del material, identificar posibles ediciones, determinar el dispositivo de grabación y precisar los detalles de fecha y lugar. Al mismo tiempo, la entidad pidió a la secretaría general del Concejo de Valledupar certificar todos los documentos que atañen a la trayectoria de Díaz Ortiz, como su hoja de vida, credencial, acta de posesión y antecedentes recientes tanto laborales como internos.

Asimismo, la Procuraduría revisará los pronunciamientos públicos emitidos por el concejal frente a la polémica surgida por la publicación del video. En ese sentido, Díaz Ortiz manifestó que el material divulgado no representa con fidelidad su forma de pensar ni su actitud hacia personas de otras corrientes ideológicas. Según planteó ante la opinión pública, el video “presenta una edición y una construcción que no refleja fielmente mis expresiones, mis pensamientos ni mi manera de relacionarme con quienes tienen posiciones políticas diferentes a las mías”. El concejal enfatizó que no apoya “la violencia, la guerra, el odio político ni la estigmatización” y extendió un mensaje especialmente dirigido a los simpatizantes del petrismo y demás sectores políticos distintos al suyo: “Podemos pensar distinto sin convertirnos en enemigos”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el proceso que sigue la Procuraduría para investigar al concejal Oswaldo Díaz Ortiz?

La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar ordenó la recolección de pruebas técnicas y documentales, así como un peritaje del video realizado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales. Además, solicitó documentación relacionada con la trayectoria del concejal al Concejo de Valledupar y revisará los pronunciamientos públicos hechos por Díaz Ortiz sobre el caso, todo con el objetivo de tomar una decisión disciplinaria fundamentada.

¿Qué argumentos dio Oswaldo Díaz Ortiz en su defensa por el video con amenazas?

Oswaldo Díaz Ortiz aseguró que el video difundido tiene una edición que, según él, no representa fielmente sus palabras ni su actitud hacia quienes piensan diferente. Rechazó la violencia y el odio político, afirmando que su intención no es promover la estigmatización por motivos ideológicos e invitó al respeto por las diferencias políticas sin enemistad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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