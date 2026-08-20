Por: EL PILON SA

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La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar inició una investigación disciplinaria contra Oswaldo Díaz Ortiz, concejal de Valledupar, a raíz de un video ampliamente difundido en redes sociales y medios, donde se le observa portando un arma de fuego y lanzando amenazas verbales contra miembros de una corriente política opuesta. Según el documento de apertura, firmado por la procuradora regional Angélica Olarte Becerra, Díaz Ortiz habría cometido presuntas irregularidades al exhibir el arma e intimidar por motivos ideológicos.

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En el video, el concejal declara estar “listo para la guerra”, advirtiendo que cualquier “petrista que venga va a llevar balín”. Explica que el arma está amparada por su estatus de subteniente de la reserva y como concejal. El Ministerio Público ordenó la recolección de varias pruebas técnicas y documentales para esclarecer los hechos. Entre las acciones principales está la solicitud a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para realizar un análisis técnico-científico del video, con el fin de determinar si el material es auténtico, si ha sido modificado, el dispositivo con el que fue grabado, y la fecha y lugar exactos de la grabación.

Paralelamente, la Procuraduría pidió a la secretaría general del Concejo de Valledupar una certificación integral de la hoja de vida del concejal, que abarque su credencial, el acta de posesión y los antecedentes laborales e internos de los últimos años. Así mismo, el ente de control revisará los pronunciamientos públicos realizados por Díaz Ortiz después de que el video se hiciera viral.

En respuesta a la controversia, Díaz Ortiz afirmó que el video “presenta una edición y una construcción que no refleja fielmente mis expresiones, mis pensamientos ni mi manera de relacionarme con quienes tienen posiciones políticas diferentes a las mías”. Recalcó que nunca ha respaldado la violencia, el odio ni la estigmatización por razones ideológicas, dirigiéndose especialmente a quienes se identifican con el petrismo y otros sectores divergentes, e insistió en que “podemos pensar distinto sin convertirnos en enemigos”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué investiga la Procuraduría al concejal Oswaldo Díaz Ortiz de Valledupar?

La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar investiga a Oswaldo Díaz Ortiz debido a la difusión de un video en redes sociales en el que se observa al concejal portando un arma de fuego y lanzando amenazas contra opositores políticos, lo que podría constituir una conducta irregular y una posible intimidación motivada por diferencias ideológicas. El ente busca esclarecer los hechos y determinar si existió alguna falta disciplinaria grave.

¿Qué acciones tomó la Procuraduría tras el polémico video del concejal de Valledupar?

Según el informe oficial, la Procuraduría solicitó análisis técnico-científico del video a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, y pidió a la secretaría general del Concejo de Valledupar una certificación completa de la hoja de vida y antecedentes de Díaz Ortiz. También revisará todos los pronunciamientos públicos hechos por el concejal para obtener un contexto claro sobre el caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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