Por: EL PILON SA

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La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar abrió una investigación disciplinaria contra Oswaldo Díaz Ortiz, concejal de Valledupar, a raíz de la circulación de un video en redes sociales y medios de comunicación en el que aparece portando un arma de fuego. En el material audiovisual, difundido de manera amplia, el funcionario lanza amenazas verbales hacia miembros de un sector político opuesto. De acuerdo con el documento firmado por Angélica Olarte Becerra, procuradora regional, esta conducta, presuntamente, representa una falta grave, dado que Díaz Ortiz exhibe el arma mientras expresa su disposición a “la guerra” y advierte que cualquier “petrista que venga va a llevar balín”. Según él mismo, el porte del arma está amparado por su rol como subteniente de la reserva y concejal.

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Para esclarecer los hechos, el Ministerio Público ordenó un proceso de recolección probatoria enfocado en diversas pruebas técnicas y documentales. Uno de los pasos principales es la solicitud a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para que ejecute un análisis técnico-científico del video. Este peritaje busca determinar si el material es auténtico, identificar si fue alterado o editado, así como precisar el dispositivo empleado y el momento y lugar exactos de la grabación.

Sumado a esto, la Procuraduría exigió a la secretaría general del Concejo de Valledupar una certificación integral sobre la hoja de vida de Díaz Ortiz. Esta documentación debe incluir información relativa a su credencial como concejal, el acta de posesión y todo su historial laboral y disciplinario en los últimos años. El ente de control también verificará los pronunciamientos públicos emitidos por Díaz Ortiz tras la aparición del video polémico.

En su defensa, el concejal aseguró mediante declaraciones públicas —recogidas por medios como El Pilón— que el video que circula “presenta una edición y una construcción que no refleja fielmente mis expresiones, mis pensamientos ni mi manera de relacionarme con quienes tienen posiciones políticas diferentes a las mías”. Díaz Ortiz argumentó, además, que nunca ha apoyado la promoción de “la violencia, la guerra, el odio político ni la estigmatización” e invitó a la ciudadanía y a los sectores opuestos, como el petrismo, a reconocer las diferencias políticas sin convertirlas en enemistad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Procuraduría investiga al concejal Oswaldo Díaz Ortiz de Valledupar?

La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar investiga a Oswaldo Díaz Ortiz tras la divulgación de un video en el que aparece armado y lanzando amenazas verbales dirigidas a miembros de la oposición política. El ente de control busca determinar la autenticidad del video y establecer si Díaz Ortiz incurrió en faltas disciplinarias, debido a que el contenido sugiere posibles amenazas por razones ideológicas, lo que podría constituir una irregularidad de gravedad.

¿Qué procedimientos aplicará el Ministerio Público en la investigación disciplinaria a Oswaldo Díaz Ortiz?

El Ministerio Público realizará un análisis técnico del video, revisará la documentación laboral y disciplinaria de Díaz Ortiz, y examinará sus pronunciamientos públicos posteriores al hecho. El análisis técnico-científico está a cargo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, mientras que la secretaría general del Concejo de Valledupar debe remitir los documentos requeridos para aportar claridad al caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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