Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar abrió una investigación disciplinaria en contra del concejal de Valledupar, Oswaldo Díaz Ortiz, luego de la difusión de un polémico video en redes sociales y medios de comunicación. En estas imágenes, el funcionario aparece mostrando un arma de fuego y profiriendo amenazas verbales dirigidas a sectores políticos con ideología diferente a la suya. Según el documento oficial firmado por la procuradora regional Angélica Olarte Becerra, la apertura de la investigación se fundamenta en la posible comisión de irregularidades por parte del concejal, quien habría utilizado un discurso de intimidación y exhibición de armas, hechos que, presuntamente, estarían motivados por razones políticas.

Sigue a PULZO en Discover

En el video, Oswaldo Díaz Ortiz asegura estar “listo para la guerra” y agrega textualmente que cualquier “petrista que venga va a llevar balín”. Justifica la posesión del arma indicando que la misma cuenta con amparo legal debido a su calidad de subteniente de la reserva y concejal. Estas declaraciones y su actitud fueron difundidas ampliamente y causaron controversia, lo que llevó a la Procuraduría a iniciar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos e imponer posibles sanciones disciplinarias si se comprueban faltas.

En desarrollo del proceso, el Ministerio Público ordenó la obtención de diferentes pruebas, entre ellas un análisis técnico y científico del video a cargo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales. De acuerdo con el informe, este peritaje tendrá como propósito verificar la autenticidad del material, descartar posibles modificaciones o ediciones, identificar el dispositivo utilizado en la grabación y precisar el sitio y la fecha del hecho registrado. Además, la procuraduría solicitó a la secretaría general del Concejo de Valledupar todas las certificaciones relacionadas con la hoja de vida del concejal, su credencial, acta de posesión y antecedentes en los últimos años. También se revisarán los comunicados emitidos públicamente por Díaz Ortiz respecto al contenido audiovisual en cuestión.

Ante la controversia, el concejal expresó que el video difundido presenta una edición que no refleja su verdadero pensamiento ni su forma de interactuar con quienes tienen opiniones políticas contrarias. Manifestó, igualmente, que no promueve la violencia, el odio ni la estigmatización. Finalmente, el funcionario pidió disculpas y señaló que “podemos pensar distinto sin convertirnos en enemigos”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué investigan disciplinariamente al concejal Oswaldo Díaz Ortiz en Valledupar?

La investigación disciplinaria contra Oswaldo Díaz Ortiz fue abierta porque aparece en un video mostrando un arma de fuego y emitiendo amenazas verbales contra sectores políticos contrarios, específicamente en el contexto de la ideología política. Según la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar, el hecho podría constituir una irregularidad motivada por razones políticas.

¿Qué medidas tomó la Procuraduría frente al caso del concejal con arma de fuego?

Entre las principales medidas adoptadas por la Procuraduría está la recolección de pruebas técnicas y documentales, el encargo a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de un análisis del video para determinar su autenticidad y origen, y la solicitud de antecedentes y certificaciones del concejal a la secretaría general del Concejo de Valledupar, según lo informado en el documento oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.