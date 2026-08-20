Por: EL PILON SA

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La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar tomó una decisión que ha desencadenado un intenso debate público en Valledupar al abrir una investigación disciplinaria oficial contra Oswaldo Díaz Ortiz, concejal de este municipio. La medida obedece a la circulación de un video difundido ampliamente en redes sociales y medios de comunicación donde el funcionario aparece portando un arma de fuego, mientras emite amenazas verbales dirigidas a quienes identificó como miembros de una corriente política diferente a la suya.

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El documento que formaliza la apertura del expediente disciplinario, firmado por la procuradora regional Angélica Olarte Becerra, señala que Díaz Ortiz presuntamente habría incurrido en conductas irregulares al portar y exhibir un arma, así como al lanzar intimidaciones por motivos ideológicos. En el video, el concejal expresa estar “listo para la guerra” y advierte expresamente que cualquier persona identificada como “petrista que venga va a llevar balín”, una amenaza que intenta justificar mencionando su condición de subteniente de la reserva y actual corporado.

Frente a la gravedad de los hechos, el Ministerio Público dispuso varias acciones orientadas a esclarecer lo sucedido. Entre las principales, está la orden a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para realizar un análisis técnico-científico del video. Este peritaje buscará confirmar si el material es auténtico, revisar posibles alteraciones, identificar con qué dispositivo fue grabado y establecer cuándo y dónde se produjo la grabación.

De igual manera, la Procuraduría le solicitó a la secretaría general del Concejo de Valledupar toda la información documental relevante sobre Díaz Ortiz, desde su hoja de vida, pasando por la credencial y el acta de posesión, hasta los registros de su experiencia laboral reciente dentro de la corporación. Así mismo, revisará los pronunciamientos públicos que haya hecho el concejal en relación con la divulgación del controvertido video.

En respuesta a la polémica, Oswaldo Díaz Ortiz afirmó que el video presenta una “edición y una construcción que no refleja fielmente mis expresiones.” Negó que sus intenciones hayan sido incitar a la violencia, el odio político o la estigmatización ideológica y puntualizó su llamado al respeto, manifestando que “podemos pensar distinto sin convertirnos en enemigos”.

¿Por qué la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria al concejal Oswaldo Díaz Ortiz?

La Procuraduría inició la investigación disciplinaria debido a un video en el que el concejal Oswaldo Díaz Ortiz aparece exhibiendo un arma de fuego y lanzando amenazas verbales a adversarios políticos, lo que podría constituir una conducta irregular tanto por el uso del arma como por proferir intimidaciones motivadas por ideología.

¿Qué acciones tomará la Procuraduría para esclarecer el caso del concejal de Valledupar?

El ente de control ordenó la recolección de pruebas técnicas y documentales, incluyendo un análisis técnico del video por parte de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales y la solicitud de información detallada sobre la trayectoria y antecedentes del concejal. Además, revisará pronunciamientos públicos relacionados con el video.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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