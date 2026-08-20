Por: EL PILON SA

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La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar abrió oficialmente una investigación disciplinaria contra Oswaldo Díaz Ortiz, concejal del municipio de Valledupar, tras la circulación de un video que ha desatado polémica en redes sociales y que fue replicado por varios medios de comunicación. En el material, el funcionario aparece portando un arma de fuego y lanzando amenazas directas hacia personas afines a una corriente política opuesta. El documento de apertura de la investigación, firmado por la procuradora regional Angélica Olarte Becerra, indica que Díaz Ortiz, al exhibir el armamento y proferir intimidaciones con base en diferencias ideológicas, habría incurrido en conductas irregulares desde el punto de vista disciplinario. El video evidencia cómo el concejal declara estar “listo para la guerra” y advierte que cualquier “petrista que venga va a llevar balín”, argumentando que el arma mostrada está amparada por su condición de subteniente de la reserva y concejal.

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Para esclarecer los hechos, la Procuraduría ordenó recolectar pruebas técnicas y documentales con el fin de determinar el contexto, autenticidad e integridad del video. Dentro de estas acciones, el Ministerio Público solicitó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales la realización de un análisis técnico-científico, orientado a definir si el video fue alterado o editado, así como a identificar el dispositivo de grabación y precisar la fecha y el lugar de la filmación.

Además, la secretaría general del Concejo de Valledupar deberá remitir información integral sobre la hoja de vida de Oswaldo Díaz Ortiz, incluyendo su credencial, acta de posesión, así como antecedentes laborales y disciplinarios de los últimos años. También, la Procuraduría analizará los pronunciamientos públicos efectuados por Díaz Ortiz en torno al video y a su difusión.

En respuesta a la polémica creada por la grabación, el concejal manifestó que el video “presenta una edición y una construcción que no refleja fielmente mis expresiones, mis pensamientos ni mi manera de relacionarme con quienes tienen posiciones políticas diferentes a las mías”. Díaz Ortiz reiteró que no ha promovido la violencia o el odio político y enfatizó la importancia de la tolerancia entre ciudadanos con diferencias ideológicas: “Podemos pensar distinto sin convertirnos en enemigos”, concluyó en sus declaraciones.

¿Por qué la Procuraduría investiga al concejal Oswaldo Díaz Ortiz en Valledupar?

La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar investiga a Oswaldo Díaz Ortiz debido a un video difundido en redes y medios de comunicación, en el que el concejal aparece exhibiendo un arma de fuego y lanzando amenazas verbales hacia miembros de una tendencia política opuesta, hechos que podrían constituir irregularidades disciplinarias de acuerdo con la documentación oficial.

¿Qué pasos seguirá la Procuraduría para analizar el video del concejal de Valledupar?

Según la Procuraduría, se llevarán a cabo pruebas técnicas y documentales que incluyen un análisis técnico-científico del video por parte de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, con el objetivo de verificar si el material ha sido editado, identificar el dispositivo con el que fue grabado y precisar detalles de tiempo y lugar; además, se recopilará información integral de la hoja de vida y antecedentes del concejal para avanzar en la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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