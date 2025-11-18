La muerte de Jaime Esteban Moreno sigue rodeada de dudas, y con cada nueva revelación surgen más preguntas sobre lo que pasó antes de que él fuera asesinado por una brutal golpiza. Por ahora, la Fiscalía recopila testimonios clave para aclarar la secuencia de hechos, y uno de ellos apunta al control de ingreso en Before Club, el sitio donde el estudiante estuvo minutos antes de salir y perderse de vista.

Según informó El Tiempo, la gerente del establecimiento, María Alejandra Palma, explicó ante los investigadores que aquel día el bar estaba alquilado para un evento organizado por el colectivo RLP. La mujer indicó que las entradas se habían vendido en su totalidad en preventa y que no existía opción para que alguien obtuviera un acceso adicional en la puerta, pues la taquilla era responsabilidad de otra empresa. Este detalle abre otra línea de revisión sobre el manejo de asistentes en la noche del 30 de octubre.

“Como operadores logísticos del personal para el evento nos correspondía el Before Club, con excepción de la taquilla que era responsabilidad de All Tickets“, comentó.

Jaime Esteban Moreno no cumplía con edad para entrar a Before Club

Palma sostuvo que el establecimiento tenía un equipo numeroso trabajando en distintos puntos del lugar, con excepción del personal ubicado en la entrada. Allí, según contó, se aplicaba un filtro estricto que incluía la verificación de la edad mediante cédula, ya que el acceso estaba permitido únicamente para mayores de 21 años. Este punto alerta dentro del proceso, pues Jaime Esteban tenía 20 años, lo que cuestiona cómo logró entrar.

De acuerdo con el medio citado, la gerente indicó que el flujo dentro del evento transcurrió sin incidentes y que no hubo reportes internos que anticiparan lo que ocurriría después. Sin embargo, el joven salió del lugar poco antes de ser atacado en la calle, según han descrito testigos y la misma Fiscalía durante las primeras indagaciones.

Cabe mencionar que, en versiones anteriores, algunos de los señalados agresores mencionaron un presunto episodio con una mujer dentro de la discoteca, información que aún no ha sido confirmada por las autoridades. Lo que sí está en revisión es si el establecimiento cumplió los protocolos que tenía establecidos para esa noche y si podría existir algún tipo de omisión.

