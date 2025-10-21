Atendiendo al fallo de la Corte Constitucional, Miguel Polo Polo ofreció disculpas públicas a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’. Esto, después de publicar un video en el que cuestionaba la veracidad de un homenaje del colectivo Madres de Falsos Positivos (Mafapo) y retiró varias de las botas, símbolo del tributo, que hacían parte del espacio, para depositarlas en bolsas de basura.

“Quiero dejar en claro que a las señoras de la fundación Mafapo no las conozco, no sabía quiénes eran, ni mucho menos que esa exposición era de ellas. Señoras de la fundación Mafapo, ustedes nunca han sido mi objetivo ni lo serán. Por lo cual les presento disculpas, como me lo ordena la Honorable Corte, si en mi video se sintieron aludidas. Esa no fue mi intención”, empezó por decir el congresista.

Sin embargo, en el comunicado publicado a través de sus redes sociales, ratificó que ha considerado que el número que difunden las víctimas de falsos positivos sobre las personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente, ha sido un número inflado y para hacer política.

“Para quienes no me han entendido: mi objetivo es algo mayor; derrumbar una mentira creada por la izquierda alrededor de un número inflado para hacer política y dinero. Y lo peor: manchar el buen nombre de nuestra Fuerza Pública. Ese es mi objetivo: tirar a la basura un número inventado. No ustedes, señoras de la fundación Mafapo”, agregó Polo Polo.

En respuesta a la sentencia, el congresista reconoció que el homenaje de las madres del colectivo Mafapo tuvo como objetivo “reconocer su origen como ejercicio de memoria de víctimas del conflicto armado”.

“Lo reconozco por orden de la Honorable Corte. Jamás he negado la existencia de los falsos positivos; hay condenados por ello. Y sé que los hijos de las Mafapo deben estar en esa lista de 1.934 falsos positivos suministrada por la JEP”, añadió.

En el video que publicó el congresista y que dio origen a la retractación, hubo un momento en el que preguntó: “¿Quién le habrá pagado a estos presuntos campesinos para ensuciar la plaza Rafael Núñez con estas botas?”.

En cumplimento de la sentencia T-375 de 2025 me permito manifestar lo siguiente: pic.twitter.com/kHq40wuVQR — MIGUEL ABRAHAM POLO POLO (@MiguelPoloP) October 21, 2025

Sobre esto, respondió que reconoce que fue el colectivo quien puso allí las botas y que no hubo un pago de por medio.

“Quiero dejar también en claro: reconozco la existencia de los 1.934 falsos positivos presentados por la JEP, entre los cuales deben estar los nombres de los hijos de las señoras de la Mafapo (a quienes nunca me referí en mi video); nunca los he negado, y en el video causante de esta orden lo reconozco”, agregó.

Finalmente, Polo Polo expresó que seguirá haciendo seguimiento a las instituciones para que “se suministre la cifra real y total de los falsos positivos, evitando que se siga instrumentalizando por sectores políticos la cifra de 6.402, que hoy no tiene soportes ni sustentos”.

