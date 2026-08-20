Por: EL PILON SA

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La placa perteneciente al monumento ‘La Revolución en Marcha’, ubicado en la emblemática plaza Alfonso López de Valledupar, no se encontraba ni perdida ni había sido objeto de un retiro reciente, como llegó a circular en versiones previas. En realidad, la pieza fue protegida de manera preventiva tras observarse un avanzado estado de deterioro, medida impulsada gracias al accionar de Luis Antonio Acevedo Cantillo, conocido habitualmente como uno de los principales cuidadores de este sitio tradicional de la ciudad.

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Según relató Acevedo en entrevista con EL PILÓN, fue hace varios meses que tomó conciencia de la situación. Un día, en horas de la madrugada, mientras realizaba actividades de cuidado de los jardines, observó el comportamiento sospechoso de una persona en la plaza; describió que probablemente era un habitante de calle lanzando piedras sobre las baldosas e intentando manipular la mencionada placa. Ante ello, Acevedo decidió intervenir para proteger la pieza, advirtiendo directamente a quien pretendía dañarla: "Me hace el favor, hágame un favor, respete, con esa placa no se vayan a meter".

Al examinar la placa, Acevedo se percató de que ya presentaba daños considerables y estaba partida en varios fragmentos. Fue entonces cuando decidió que la mejor opción era trasladarla a dependencias de la Alcaldía de Valledupar, en donde permaneció bajo resguardo mientras se evaluaba qué medidas adoptar para restaurarla. Durante este tiempo, la comunidad desconocía el destino de la placa, lo que motivó la publicación de reportajes en EL PILÓN indagando sobre su paradero y el verdadero desarrollo de los hechos.

Finalmente, Acevedo llevó la pieza dañada al presidente del Concejo de Valledupar, Eduardo ‘Lalo’ Gnecco. Según el testimonio compartido, Gnecco no solo fue testigo directo del estado de la placa sino que también asumió la gestión para su recuperación, ordenando la elaboración de una nueva. Tras este proceso, la historia revela que la ausencia de la pieza no fue producto de un hecho delictivo, sino una medida preventiva ante el deterioro progresivo.

El caso de la placa de ‘La Revolución en Marcha’ deja ver cómo los cuidadores tradicionales y la administración local se han articulado para preservar el patrimonio de Valledupar, demostrando el compromiso de quienes consideran la plaza Alfonso López como su propio hogar.

¿Por qué fue retirada la placa del monumento ‘La Revolución en Marcha’ de la plaza Alfonso López?

La placa fue retirada como una medida para protegerla tras detectarse daños severos y el riesgo de mayores afectaciones. El cuidador Luis Antonio Acevedo observó que la pieza estaba siendo manipulada y presentaba fracturas, por lo cual la trasladó a la Alcaldía de Valledupar para su resguardo, evitando que se perdiera o destruyera por completo, de acuerdo con lo reportado por EL PILÓN.

¿Quién estuvo a cargo de la recuperación y restauración de la placa del monumento en Valledupar?

La recuperación de la placa estuvo a cargo del presidente del Concejo de Valledupar, Eduardo ‘Lalo’ Gnecco, después de que Luis Antonio Acevedo Cantillo le entregara la pieza deteriorada. Gnecco lideró la gestión para su restauración, ordenando la fabricación de una nueva placa para el monumento, según el testimonio presentado en EL PILÓN.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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